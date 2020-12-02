"Мы успели соскучиться". Ткаченко призвал украинцев на выходных посетить учреждения культуры

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что "карантин выходного дня" уже не действует.

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко призвал в эти выходные (5–6 декабря) посетить учреждения культуры и сферы креативных индустрий. Об этом он сообщил 2 декабря на своей странице в Facebook.

Министр заявил, так как "карантин выходного дня" уже не действует, ритейл, учреждения культуры и бизнес-сферы креативных индустрий снова могут работать в наиболее прибыльные для них время и сезон. Он отметил, что они должны руководствоваться ограничениями "оранжевой" зоны.

"Уже с субботы можно снова посмотреть спектакль в театре, ознакомиться с экспозициями музеев, послушать оперу, насладиться концертом в филармонии либо посмотреть фильм в кинотеатре, не откладывать спортзал на понедельник, встретиться на кофе с друзьями в кафе либо ресторане, пойти в торговый центр и найти себе там дело для досуга, и еще много нужных вещей, по которым все мы успели соскучиться", – заявил Ткаченко.

Ткаченко призвал "сделать паузу в доставках домой" и спланировать интересные выходные.

"Не сомневайтесь, учреждения культуры соблюдают карантинные ограничения, поэтому их посещение вполне безопасно! Давайте не терять время и приобретенным билетом, абонементом либо кофе поддержим сферу", – добавил он.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запрещали массовые мероприятия, закрывали торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе, спортивные залы, салоны красоты, а также ограничивали работу транспорта.

С 11 мая в Украине началось смягчение карантина, а 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин.

22 июля Кабинет Министров издал постановление, которым в зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

11 ноября Кабмин ввел по всей стране одинаковые ограничения, характерные для "оранжевой" зоны. В Украине запретили:

перевозку в пассажирском транспорте больше людей, чем сидячих мест;

работу заведений питания в ночное время (с 22.00 до 7.00);

работу хостелов (отели могут работать);

работу ночных клубов и заведений общественного питания с организацией досуга;

работу спортивных залов (если более одного человека на 20 м² площади);

работу кинотеатров и театров при заполненности более 50% мест в зале;

проведение культурных, спортивных и развлекательных мероприятий, если в них принимает участие более 20 человек (исключение – некоторые спортивные мероприятия).

Также 11 ноября Кабинет Министров Украины ввел "карантин выходного дня" в дополнение к другим ограничительным мерам. В течение трех уик-эндов (14–15, 21–22 и 28–29 ноября) непродовольственные магазины, развлекательные заведения должны были быть закрыты, заведения общественного питания могли работать только навынос.

2 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что "карантин выходного дня" продлевать не будут, по всей Украине будут действовать ограничения "оранжевой" зоны.