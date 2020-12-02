ОАЭ передали Украине сотни тысяч защитных масок и тесты на COVID-19

Объединенные Арабские Эмираты передали Украине 100 тысяч тестов на антигены класса IgM и IgG и 200 тысяч защитных масок в рамках договоренностей между странами о медицинской помощи.

Шмыгаль говорил о закупке 6 млн экспресс-тестов на COVID-19 Фото: depositphotos.com

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) передали Украине 100 тысяч наборов для экспресс-тестирования IgM/IgG на COVID-19. Об этом рассказали в Офисе президента Украины 2 декабря по итогам встречи замглавы Офиса президента Юлии Соколовской с женой посла ОАЭ, госпожи Аль-Кааби.

Речь идет о тестах на антигены класса IgM и IgG. Посылка пришла в рамках договоренностей между странами о медицинской помощи.

Помимо тестов ОАЭ, передали еще и 200 тысяч защитных масок. Полученные тесты и средства индивидуальной защиты Офис президента пообещал передать в Центр общественного здоровья при Минздраве Украины и распределить их по регионам.

Кабинет Министров Украины уже начал работать над проектом тотального тестирования на COVID-19. В ноябре глава Кабмина Денис Шмыгаль говорил о планах закупить 6 млн экспресс-тестов на коронавирусную инфекцию. По его словам, это в четыре раза больше, чем использовали при массовом тестировании в Словакии.

В новом исследовании ученых из Гарвардской школы общественного здравоохранения и Университета Колорадо в Боулдере говорится, что массовое экспресс-тестирование на COVID-19 может положить конец пандемии в течение шести недель. В Украине 124 лаборатории всех форм собственности привлекли к проведению тестирования на коронавирусную инфекцию.

По состоянию на 2 декабря коронавирусную инфекцию в Украине подтвердили у 758 264 человек , скончалось 12 717 пациентов, выздоровело 369 054 человека.