Массовое тестирование может помочь "убить" COVID-19 за полтора месяца – исследование

Массовое экспресс-тестирование на COVID-19 2 особенно тех людей, у которых нет признаков инфекции, может положить конец пандемии в течение шести недель. Об этом говорится в новом исследовании ученых из Гарвардской школы общественного здравоохранения и Университета Колорадо в Боулдере, опубликованном 20 ноября в журнале Science Advances.
Исследование предполагает, что быстрые тесты хотя и менее надежны, но могут позволить органам общественного здравоохранения полагаться на более целенаправленные меры по предотвращению распространения болезни вместо масштабного локдауна.
Экспресс-тесты имеют низкую стоимость и могут дать результаты в течение нескольких минут, а не дней. По словам исследователей, если половина населения США будет проходить тестирование еженедельно, а те, у кого обнаружится положительный результат, будут изолированы от остальных, влияние будет огромным.
Согласно исследованию, основанному на математическом моделировании, быстрое тестирование 75% населения города каждые три дня сокращает количество инфицированных на 88%, чего достаточно, чтобы довести эпидемию до исчезновения в течение шести недель.
Профессор компьютерных наук в Университете Колорадо и ведущий автор исследования Дэниел Ларремор отмечает, что общий вывод исследования состоит в том, что когда дело доходит до общественного здравоохранения, лучше иметь менее чувствительный тест с результатами сегодня, чем более чувствительный тест с результатами завтра, пишет Business Insider. По мнению Ларремора, вместо того, чтобы заставлять всех оставаться дома для уверенности, что один больной человек не заразит кого-то, лучше отдать приказ оставаться дома только заразным людям, чтобы все остальные могли жить своей жизнью.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, к утру 24 ноября коронавирусом в мире инфицировались 59,1 млн человек. Из них 1,4 млн умерли, 37,9 млн – выздоровели.