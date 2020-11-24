Массовое тестирование может помочь "убить" COVID-19 за полтора месяца – исследование

Быстрое тестирование на коронавирусную инфекцию 75% населения города каждые три дня сокращает количество инфицированных на 88%, говорится в исследовании ученых из Гарвардской школы общественного здравоохранения и Университета Колорадо в Боулдере.

Массовое экспресс-тестирование на COVID-19 2 особенно тех людей, у которых нет признаков инфекции, может положить конец пандемии в течение шести недель. Об этом говорится в новом исследовании ученых из Гарвардской школы общественного здравоохранения и Университета Колорадо в Боулдере, опубликованном 20 ноября в журнале Science Advances.

Исследование предполагает, что быстрые тесты хотя и менее надежны, но могут позволить органам общественного здравоохранения полагаться на более целенаправленные меры по предотвращению распространения болезни вместо масштабного локдауна.

Экспресс-тесты имеют низкую стоимость и могут дать результаты в течение нескольких минут, а не дней. По словам исследователей, если половина населения США будет проходить тестирование еженедельно, а те, у кого обнаружится положительный результат, будут изолированы от остальных, влияние будет огромным.

Согласно исследованию, основанному на математическом моделировании, быстрое тестирование 75% населения города каждые три дня сокращает количество инфицированных на 88%, чего достаточно, чтобы довести эпидемию до исчезновения в течение шести недель.

Профессор компьютерных наук в Университете Колорадо и ведущий автор исследования Дэниел Ларремор отмечает, что общий вывод исследования состоит в том, что когда дело доходит до общественного здравоохранения, лучше иметь менее чувствительный тест с результатами сегодня, чем более чувствительный тест с результатами завтра, пишет Business Insider. По мнению Ларремора, вместо того, чтобы заставлять всех оставаться дома для уверенности, что один больной человек не заразит кого-то, лучше отдать приказ оставаться дома только заразным людям, чтобы все остальные могли жить своей жизнью.