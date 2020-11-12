В Украине ПЦР-тестирование на COVID-19 проводят 124 лаборатории – Ляшко

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко опроверг информацию о том, что 80% тестов на коронавирусную инфекцию в стране проводят частные лаборатории.

Тестирование на COVID-19 в Украине проводят 66 государственных и коммунальных лабораторий и 58 коммерческих Фото: depositphotos.com

К проведению тестирования на коронавирусную инфекцию в Украине привлечены 124 лаборатории всех форм собственности. Об этом заявил главный санврач Украины Виктор Ляшко на брифинге 12 ноября, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Из них 66 – лаборатории в государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения и 58 – в частных заведениях", – сказал он.

Ляшко опроверг информацию о том, что 80% тестов на коронавирус проводят частные лаборатории.

"За ноябрь и октябрь частные лаборатории проводят в среднем 12 тыс. исследований в сутки, это составляет 30% от тестирований, которые проводятся в стране", – подчеркнул Ляшко.

По его данным, с апреля по ноябрь мобильные бригады по тестированию на коронавирус совершили 1,67 млн выездов. Пробы, взятые ими, были доставлены в государственные лаборатории для проведения ПЦР-тестирования.

"Больше всего выездов сделано в Киеве, Тернопольской и Киевской областях. Меньше всего – в Черниговской, Полтавской и Луганской областях. Наибольшее количество мобильных бригад сегодня работает в Харьковской, Днепропетровской и Львовской областях. Наименьшее – в Киевской, Луганской и Кировоградской", – сообщил санврач.

С апреля по конец октября на работу мобильных бригад в Украине был выделен 251 млн грн. Ляшко отметил, что вклад мобильных бригад в развитие ПЦР-тестирования значительный и имеет потенциал для расширения.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 12 ноября в мире коронавирусной инфекцией заразились 52 млн человек. От COVID-19 скончалось 1,28 млн, выздоровело 33,9 млн.