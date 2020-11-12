Ляшко рассказал, когда Украина получит вакцину от коронавируса

Украина планирует получить 8,5 млн доз вакцины от коронавируса. Первый транш вакцины составит 1 млн 250 тыс. доз, сообщил главный санврач Украины Виктор Ляшко.

Ляшко: Украина в списке 92 стран, которые получат вакцину от коронавируса по специальной рыночной цене или бесплатно Фото: Віктор Ляшко / Facebook

Украина сотрудничает с механизмом COVAX, который обеспечит поставку вакцины против коронавирусной болезни, когда она будет зарегистрирована как препарат с доказанной эффективностью и безопасностью. Об этом заявил главный санврач Украины Виктор Ляшко на брифинге 12 ноября, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Сегодня мы четко понимаем, что получим количество доз, которое будет равняться 20% от численности населения. Речь идет максимум о 8,5 млн доз. Первый транш мы ожидаем в количестве 3%, это 1 млн 250 тыс. доз", – уточнил санврач.

По его словам, заседание правления COVAX состоится 19 ноября. После него будут понятны ориентировочные даты поставки вакцины, количество и стоимость препарата.

"Украина попала в список 92 стран, которые получат вакцину или по специальной рыночной цене, или бесплатно – в рамках механизма COVAX", – подчеркнул Ляшко.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 12 ноября в мире коронавирусной инфекцией заразились 52 млн человек. От COVID-19 скончалось 1,28 млн, выздоровело 33,9 млн.

По информации Всемирной организации здравоохранения на 3 ноября, в мире 47 производителей вакцины от COVID-19 являются кандидатами на клиническую оценку произведенной вакцины. Доклинические испытания проводят 155 компаний.

9 ноября в американской компании Pfizer заявили, что вакцина от коронавируса BNT162b2, разработанная совместно с немецкой компанией BioNTech, показала более 90% эффективности в третьей фазе клинических испытаний. Исследования еще продолжаются. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал эту вакцину "очень многообещающей".