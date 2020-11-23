ГОРДОН
 
 
МИР

Польша планирует провести массовое тестирование населения на COVID-19 по примеру Словакии

Заместитель главы министерства здравоохранения Вальдемар Краска заявил, что Польша будет следовать примеру Словакии, где на коронавирус протестировали 3,8 млн граждан.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Польше подтверждено 876 тыс. случаев инфицирования коронавирусом
В Польше подтверждено 876 тыс. случаев инфицирования коронавирусом
Фото: EPA

В Польше планируют провести массовое тестирование населения страны на коронавирусную инфекцию COVID-19 по словацкому примеру. Об этом заявил заместитель главы министерства здравоохранения Вальдемар Краска, сообщает Interia.pl.

"Думаю, что мы будем следовать методу, который применяли в Словакии. Там протестировали 3,8 млн граждан в три этапа", – заявил Краска.

По его словам, первый этап тестирования на COVID-19 в Словакии был пилотным и на основании его результатов на втором этапе провели общее тестирование взрослого населения. А через неделю тестирование повторили в тех местах, где обнаружили больше всего больных.

По мнению Краски, Словакия использует "хороший метод тестирования".

Накануне сообщалось, что в Польше планируют провести массовое тестирование на коронавирус в трех регионах.

Чиновник пока не называл деталей тестирования в Польше. Но, по его словам, при минздраве работает группа экспертов, которая готовит методологию проведения и вскоре озвучит планы.

31 октября в Словакии началось массовое бесплатное тестирование населения на коронавирусную инфекцию. Медики делают гражданам быстрый тест на антиген. К процессу массового тестирования привлекли армиюЗа сутки в Словакии на COVID-19 протестировали более 2,5 млн человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения на 2016 год, население Словакии составляет почти 5,5 млн человек.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания, в Польше подтверждено 876 тыс. случаев инфицирования, 13,7 тыс. человек погибли, 438 тыс. выздоровели.

Теги: Польша, Словакия, Минздрав, население, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, тестирование
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Ненавидят чужую молодость и красоту". Полякова ответила хейтерам на обвинения в недостойном поведении
"Ненавидят чужую молодость и красоту". Полякова ответила хейтерам на обвинения в недостойном поведении
  "Стоит извиниться. Это было бы лучшим решением". Dorofeeva оказалась в эпицентре скандала после премьеры сольного клипа
  "Стоит извиниться. Это было бы лучшим решением". Dorofeeva оказалась в эпицентре скандала после премьеры сольного клипа
"Два месяца, которые изменили всех". Tarabarova показала двухмесячную дочь
"Два месяца, которые изменили всех". Tarabarova показала двухмесячную дочь
"Рад, но странно". Хореограф Кот не заразился коронавирусом, круглосуточно находясь рядом с больной женой
"Рад, но странно". Хореограф Кот не заразился коронавирусом, круглосуточно находясь рядом с больной женой
"Было классно. Обожаю". Горбунов с Потапом поигрались машинками
"Было классно. Обожаю". Горбунов с Потапом поигрались машинками
"Залезает на голову и бьет по лицу, пока не встану". Шоптенко рассказала, как сын будит ее по утрам
"Залезает на голову и бьет по лицу, пока не встану". Шоптенко рассказала, как сын будит ее по утрам
"Лучше иметь бизнес и переболеть, чем потерять бизнес нах...й и все равно переболеть". Дядя Жора записал обращение к правительству
"Лучше иметь бизнес и переболеть, чем потерять бизнес нах...й и все равно переболеть". Дядя Жора записал обращение к правительству
  "Танцы со звездами". Никитюк позировала в образе черного лебедя с лысой головой
  "Танцы со звездами". Никитюк позировала в образе черного лебедя с лысой головой
Maruv стала судьей музыкального шоу на российском канале
Maruv стала судьей музыкального шоу на российском канале
Яма перенес операцию на руке
Яма перенес операцию на руке
"Полшестой мишка – это так жизненно". В сети сравнили выпечку Мендель в форме мишек, один из которых не удался, с украинскими президентами
"Полшестой мишка – это так жизненно". В сети сравнили выпечку Мендель в форме мишек, один из которых не удался, с украинскими президентами
Стоянов рассказал, сколько штрафов за нарушение ПДД получила Кухар в октябре
Стоянов рассказал, сколько штрафов за нарушение ПДД получила Кухар в октябре
Пономарев показал свое детское фото с отцом и архивный снимок с собственным сыном
Пономарев показал свое детское фото с отцом и архивный снимок с собственным сыном
Названы победители музыкальной премии American Music Awards 2020
Названы победители музыкальной премии American Music Awards 2020
"Глаза заворачиваются от удовольствия!". В чем секрет вкусного куриного паштета по рецепту Мозговой
"Глаза заворачиваются от удовольствия!". В чем секрет вкусного куриного паштета по рецепту Мозговой
"Моя обезьянка". Йовович обнародовала совместное селфи с младшей дочерью
"Моя обезьянка". Йовович обнародовала совместное селфи с младшей дочерью
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Мои крылья". Верещук показала сыновей
"Мои крылья". Верещук показала сыновей
Фадеева внесли в список лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины – Министерство культуры
Фадеева внесли в список лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины – Министерство культуры
Заразившаяся коронавирусом ведущая "1+1" рассказала об осложнениях, которые появились во время болезни
Заразившаяся коронавирусом ведущая "1+1" рассказала об осложнениях, которые появились во время болезни
"Глаза заворачиваются от удовольствия!". В чем секрет вкусного куриного паштета по рецепту Мозговой
"Глаза заворачиваются от удовольствия!". В чем секрет вкусного куриного паштета по рецепту Мозговой
"Трогательная фотография". Подольская показала подросшего младшего сына
"Трогательная фотография". Подольская показала подросшего младшего сына
"Гуд сисюли", "Сиськотряство". Каминская засветила соски
"Гуд сисюли", "Сиськотряство". Каминская засветила соски
"Главное, чтобы сын пример с отца не брал и стал достойным мужчиной". Королева показала взрослого сына от Тарзана
"Главное, чтобы сын пример с отца не брал и стал достойным мужчиной". Королева показала взрослого сына от Тарзана
Стоянов рассказал, сколько штрафов за нарушение ПДД получила Кухар в октябре
Стоянов рассказал, сколько штрафов за нарушение ПДД получила Кухар в октябре
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS