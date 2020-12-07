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Кулеба заявил, что Украина не останется во второй половине мировой очереди на вакцину от COVID-19

Украина планирует получить вакцину благодаря активному участию в механизме COVAX и дружеским отношениям с теми странами, которые получат доступ к вакцине первыми, отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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Кулеба о вакцине: Все над этим работаем, ищем, договариваемся
Кулеба о вакцине: Все над этим работаем, ищем, договариваемся
Фото: EPA

Власти Украины работают над тем, чтобы страна получила вакцину от коронавируса. Об этом в интервью "РБК-Украина", которое вышло 7 декабря, рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Тема вакцины присутствует на повестке дня и в тезисах к разговору у всех – президента, моих, министра здравоохранения, послов в отдельных странах – все над этим работаем, ищем, договариваемся. Мы помогли Минздраву в начале пандемии присоединиться и к европейскому комитету здравоохранения, затем к [международному механизму] COVAX, мы работаем на двустороннем уровне с правительствами США, Германии, чтобы этот вопрос был решен положительно. И чтобы мы не остались где-то в конце очереди на вакцину. Но пока несколько рано говорить о конкретике, потому что только пару недель назад начали говорить о конкретных цифрах эффективности определенных вакцин", – сказал министр.

На вопрос, не останется ли Украина "во второй половине мировой очереди", Кулеба ответил: "Не останемся и планируем достичь этого благодаря двум элементам: активному участию в COVAX и благодаря дружеским отношениям с теми странами, которые получат доступ к вакцине первыми".

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По информации Всемирной организации здравоохранения на 2 декабря, в мире вакцина 51 производителя является кандидатом на клиническую оценку. Доклинические испытания проводят 163 компании. Американская компания Moderna сообщила, что эффективность ее вакцины против COVID-19 составила 94,1%, а против тяжелой формы коронавирусной инфекции – 100%. Итоги испытаний вакцины BNT162b2 американской Pfizer, разработанной совместно с немецкой BioNTech, показали 95% эффективности вакцины. 

18 ноября главный санврач Украины Виктор Ляшко заявлял, что в рамках механизма COVAX Украина получит бесплатно вакцину для 4 млн человек. Министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что от коронавируса в Украине бесплатно могут вакцинировать около 20 млн человек, которые находятся в группе риска.

Некоторые страны, в частности ТурцияВеликобритания и США, готовы начать вакцинацию от коронавируса в декабре 2020 года.

Теги: Украина, МИД Украины, вакцинация, Дмитрий Кулеба, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, пандемия, коронавирус
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