Компания Pfizer подала запрос на экстренное одобрение вакцины от коронавируса в Индии

Индийский регулятор по вопросам лекарств рассмотрит вопрос экстренного одобрения вакцины от коронавируса компании Pfizer Inc.

Pfizer уже успела продать около 82% доз своей вакцины Фото: ЕРА

Компания Pfizer Inc подала заявку на экстренное использование своей вакцины против коронавируса в Индии. Об этом сегодня заявил главный советник правительства по вопросам здравоохранения Индии, которая является второй страной в мире по распространению заболевания, пишет Reuters.

По словам В.К. Пола, обычно индийский регулятор по вопросам лекарств рассматривает вопросы разрешения вакцин в течение 90 дней, но решение по вакцине Pfizer может быть принято гораздо быстрее.

Власти Индии надеются, что пять вакцин, протестированных в стране, помогут взять вирус под контроль.

Основной проблемой в ситуации с вакциной Pfizer может стать отсутствие на многих холодильных предприятиях условий для хранения вакцины, которую нужно содержать при температуре 70 градусов мороза.

Pfizer 18 ноября объявила о 95% эффективности вакцины BNT162b2 от COVID-19, созданной совместно с немецкой BioNTech. Компании рассчитывают произвести до 50 млн доз вакцины в 2020 году и до 1,3 млрд к концу 2021 года. Pfizer уже успела продать около 82% доз своей вакцины.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал вакцину Pfizer "очень многообещающей".

По информации Всемирной организации здравоохранения на 12 ноября, в мире 47 производителей вакцины от COVID-19 являются кандидатами на клиническую оценку произведенной вакцины. Доклинические испытания проводят 155 компаний. Третью фазу испытаний завершили еще несколько компаний. Американская Moderna сообщила, что эффективность ее вакцины против COVID-19 составила 94,1%, а против тяжелой формы коронавирусной инфекции – 100%. Предварительные итоги испытаний вакцины американской Pfizer, разработанной совместно с немецкой BioNTech, показали более 90% эффективности в третьей фазе клинических испытаний.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 6 декабря в мире коронавирусом заразилось 66,8 млн человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса. От COVID-19 скончалось 1 млн 533 тыс. человек, выздоровело почти 43 млн человек.

В Индии инфицировались 9,64 млн, умерли 140 тыс.