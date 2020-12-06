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Королева Великобритании Елизавета II и ее муж готовятся сделать прививку от коронавируса – Daily Mail

Участие королевы Великобритании Елизаветы II и ее мужа, герцога Эдинбургского Филиппа в программе вакцинации от коронавируса будет рассматриваться как призыв к нации. Эксперты полагают, что если королевская пара публично сообщит о вакцинации, это поможет в борьбе с дезинформацией, распространяемой сторонниками теории заговора, сообщило издание Daily Mail.

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Королева Великобритании Елизавета II и ее муж, герцог Эдинбургский Филипп станут в очередь за вакциной от COVID-19 без каких-либо привилегий
Королева Великобритании Елизавета II и ее муж, герцог Эдинбургский Филипп станут в очередь за вакциной от COVID-19 без каких-либо привилегий
Фото: EPA

Королева Великобритании Елизавета II вместе с мужем, герцогом Эдинбургским Филиппом сделают прививку от коронавируса в ближайшие недели, пишет издание Daily Mail 5 декабря со ссылкой на информированные источники.

Королева и ее муж станут в очередь за прививкой в порядке вакцинации возрастной группы старше 80 лет без каких-либо привилегий. Сообщается, что королевские супруги примут предложение о вакцинации по совету своих врачей.

Эксперты в области здравоохранения полагают, что если королевская пара публично сообщит об инъекции, это сыграет значительную роль в борьбе с дезинформацией, распространяемой сторонниками теории заговора, уточнило издание. В Великобритании опасаются, что такая ложная информация приведет к массовому отказу населения от прививок.

Кроме того, ведутся дискуссии о роли принцев Чарльза и Уильяма в популяризации программы вакцинации. Ожидается, что они могут популяризовать программу по вакцинации, но в то же время это может быть расценено как "политизация" семьи и "посягательство на медицинскую тайну".

Участие королевы будет рассматриваться как призыв к нации. Издание напоминает, что в 1957 году Елизавета II сообщила, что ее детям, принцу Чарльзу и принцессе Анне, сделали прививку от полиомиелита, чтобы развеять опасения по поводу этой вакцины.

Крупнейшая в стране программа массовой вакцинации будет носить название "Операция "Мужество". Ее запустят во вторник, 8 декабря, в большинстве больниц страны, которые получат вакцину к этому времени, сообщило Daily Mail. 

Великобритания первой в мире одобрила для широкого использования вакцину против коронавируса BNT162b2, разработанную американской компанией Pfizer совместно с немецкой BioNTech. Страна уже заказала 40 миллионов доз вакцины, которыми можно привить 20 млн человек. Первые 800 тыс. доз прибудут в страну в ближайшие дни.

Pfizer 18 ноября объявила о 95% эффективности вакцины. 

Вакцина AZD1222, разработанная Оксфордским университетом и британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca, по итогам промежуточных испытаний в Великобритании и в Бразилии показала среднюю эффективность 70%, сообщается на сайте компании.

По информации Всемирной организации здравоохранения на 2 декабря, в мире вакцина 51 производителя является кандидатом на клиническую оценку. Доклинические испытания проводят 163 компании. 

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Великобритании по состоянию на 6 декабря коронавирусом заразилось более 1,7  млн человек. Умерли от COVID-19 в стране уже 61 тыс., а более 3,6 тыс. пациентов выздоровели.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Великобритания, королева Елизавета II, вакцинация, Эдинбург, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, пандемия, коронавирус, прививки
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