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Елизавета II больше не будет королевой Барбадоса: остров станет республикой

Жители островного государства Барбадос приняли решение окончательно уйти от колониального прошлого, избрав своего главу государства.

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Барбадос станет республикой в 2021 году
Барбадос станет республикой в 2021 году
Фото: pixabay.com

Королева Великобритании Елизавета II больше не будет монархом Барбадоса, поскольку это островное государство официально станет республикой. Об этом сообщил Royal Center.

Провозглашение республики произойдет к 55-й годовщине независимости острова в 2021 году, заявила генерал-губернатор Барбадоса Сара Мэйсон, выступая с речью от имени премьер-министра Мии Мотли на открытии осенней сессии парламента.

По ее словам, для острова пришло время окончательно оставить позади колониальное прошлое, поэтому барбадосцы хотят избрать своего главу государства.

Барбадос получил полный суверенитет от Великобритании в 1966 году, однако Елизавета II по-прежнему остается конституционным монархом страны. Ее представительство на острове осуществляет генерал-губернатор.

На сегодняшний день Ее Величество остается монархом 16 стран, в том числе, Австралии, Канады, Новой Зеландии и Белиза, а также стран Карибского бассейна – Антигуа и Барбуды, Багам, Ямайка, Гренады, Сент-Люсии и Сент-Винсента и Гренадин.

Теги: Великобритания, королева Елизавета II, независимость, остров, премьер-министр, Барбадос
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