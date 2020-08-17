Великобритания не признает результаты президентских выборов в Беларуси

Великобритания будет работать над тем, чтобы наказать виновных в репрессиях против мирных демонстрантов в Беларуси, об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

Рааб: Мир с ужасом наблюдал за насилием, используемым белорусскими властями для подавления мирных протестов Фото: EPA

После актов насилия, последовавших за президентскими выборами в Беларуси, Великобритания не признает результаты этих выборов. Такое заявление сделал министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, оно опубликовано на сайте МИД Великобритании 17 августа.

"Мир с ужасом наблюдал за насилием, используемым белорусскими властями для подавления мирных протестов, последовавших за фальсифицированными президентскими выборами. Великобритания не принимает результаты", – сказано в заявлении.

Рааб предлагает провести через ОБСЕ независимое расследование недостатков, сделавших выборы несправедливыми, и причин последовавших за ними репрессий.

"Великобритания будет работать с международными партнерами, чтобы наказать виновных и привлечь к ответственности белорусские власти", – сказал министр иностранных дел.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Известно как минимум о двух погибших протестующих, сотни человек пострадали, около 7 тыс. были задержаны. По данным МВД Беларуси, на 17 августа в изоляторах оставалось 122 человека.

10 августа правительства Литвы и Германии раскритиковали выборы в Беларуси, назвав их не соответствующими демократическим стандартам.