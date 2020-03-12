68 лет и 33 дня. Королева Великобритании заняла четвертое место в рейтинге самых долгоправящих монархов за всю историю человечества

Чтобы занять первое место в рейтинге самых долгоправящих монархов в истории человечества, королеве Великобритании Елизавете II предстоит провести на троне еще четыре года.

11 марта 93-летняя королева Великобритании Елизавета II стала четвертым по счету монархом с самым длинным сроком правления, побив рекорд в 68 лет и 33 дня, установленный правителем города Паленке Пакалем I, сообщает Royal Central.

Это второй рекорд, установленный королевой в 2020 году. Ранее Елизавета II сместила императора Австрийской империи Франца Иосифа I в рейтинге самых долгоправящих монархов, который занимал престол в течение 67 лет и 355 дней.

Новый рекорд может быть установлен королевой в 2022 году, подсчитало издание – сейчас он принадлежит князю Лихтенштейна Иоганну II, который правил монархией в течение 70 лет и 126 дней.

Первое место в списке самых долгоправящих монархов в истории человечества принадлежит Людовику XIV, который вступил на престол в возрасте четырех лет и занимал его в течение 72 лет и 110 дней.

Чтобы установить абсолютный рекорд, королеве Елизавете II необходимо будет провести на троне еще четыре года, отмечает издание.

В январе 2015 года после смерти короля Саудовской Аравии Абдуллы Елизавета II стала старейшим в мире монархом среди правящих, а в октябре 2016 года после смерти короля Таиланда Пхумипона Адульядета королева Великобритании обрела статус самого долгоправящего монарха в мире среди современников.

Елизавета II – глава Британского Содружества наций и, помимо Великобритании, королева 15 независимых государств: Австралия, Антигуа и Барбуда, Багамские Острова, Барбадос, Белиз, Гренада, Канада, Новая Зеландия, Папуа – Новая Гвинея, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Соломоновы Острова, Тувалу, Ямайка. Она также является главой англиканской церкви и верховным главнокомандующим вооруженными силами Великобритании.