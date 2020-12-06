Летучие мыши являются носителями новых коронавирусов, которые могут передаваться человеку – ученые

Доктор Ши Чжэнли из Уханьского института вирусологии считает, что летучие мыши в Китае и странах Южной Азии могут быть носителями вирусов, родственных SARS-CoV-2, есть большой риск передачи вирусов человеку.

Китайские вирусологи не смогли обнаружить вирус у сельскохозяйственных и диких животных в окрестностях Уханя Фото: depositphotos.com

Вирусы, родственные SARS-COV-2 / COVID-19, могут циркулировать на юге и юго-западе Китая, а также в странах Южной Азии. Об этом заявила вирусолог Ши Чжэнли из Уханьского института вирусологии, сообщило 4 декабря издание The Guardian.

По мнению Чженли, есть большой риск передачи новых коронавирусов от летучих мышей людям.

Она отметила, что естественным резервуаром для COVID-19 являются летучие мыши, от них вирус могли получить другие животные, а потом уже люди. Животное, которое стало промежуточным звеном, пока не идентифицировано.

По информации вирусолога, китайские ученые не смогли обнаружить вирус у сельскохозяйственных и диких животных в окрестностях Уханя, столицы провинции Хубэй.

Если промежуточным хозяином вируса был панголин, как предполагалось ранее, возможно, что вирус перешел от летучих мышей к панголинам за пределами Китая, потому что все панголины ввозятся в Китай контрабандой из других азиатских стран, в частности из Индии, отметила Чжэнли.

Профессор Дэвид Робертсон, изучающий вирусы в университете Глазго, считает, что исследования должны по-прежнему быть сосредоточены на Китае.

"Мы уверены, что панголины заразились вирусом предположительно от подковообразных летучих мышей после того, как были импортированы в Китай", – сказал Робертсон.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В феврале китайские ученые заявили, что промежуточным звеном передачи коронавируса 2019-nCoV от животных к человеку, вероятно, являются панголины (или ящеры).

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире по состоянию на 6 декабря выявили более 66,8 млн случаев заражения коронавирусной ифекцией. Умерли от COVID-19 в стране более 1,5 млн, 42,9 млн выздоровели.