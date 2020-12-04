Степанов заявил, что в Украине могут бесплатно вакцинировать от коронавируса около 20 млн человек из групп риска

При закупке вакцины для борьбы с COVID-19 государство должно обеспечить бесплатное вакцинирование "групп риска", в том числе людей старше 60 лет, и людей, имеющих сопутствующие заболевания.

Степанов: Это все нужно сделать за бюджетные средства Фото: Максим Степанов / Facebook

В Министерстве здравоохранения от коронавируса бесплатно хотят вакцинировать около 20 млн человек, которые находятся в группе риска. Об этом сегодня в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"Это все люди старше 60 лет, все люди, которые имеют сопутствующие заболевания, это все категории по профессиональному признаку. Это все нужно сделать за бюджетные средства", – отметил Степанов.

Главный санврач Украины Виктор Ляшко говорил, что в первой половине 2021 года около 4 млн граждан Украины смогут вакцинироваться от коронавируса бесплатной вакциной, которую страна получит в рамках международного механизма COVAX.

Всемирная организация здравоохранения полагает, что Украина получит вакцину против COVID-19 в рамках COVAX во втором квартале 2021 года.

По информации Всемирной организации здравоохранения на 2 декабря, в мире вакцина 51 производителя является кандидатом на клиническую оценку. Доклинические испытания проводят 163 компании. Американская компания Moderna сообщила, что эффективность ее вакцины против COVID-19 составила 94,1%, а против тяжелой формы коронавирусной инфекции – 100%. Предварительные итоги испытаний вакцины BNT162b2 американской Pfizer, разработанной совместно с немецкой BioNTech, показали более 90% эффективности в третьей фазе клинических испытаний. 18 ноября Pfizer объявила о 95% эффективности вакцины.

Pfizer заявила, что до конца 2020 года сможет произвести вдвое меньше доз своей вакцины от COVID-19. Такое сокращение компания пояснила проблемами с поставкой необходимых веществ.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал вакцину Pfizer "очень многообещающей". Конкурент BNT162b2, вакцина mRNA-1273 американской биотехнологической компании Moderna показала 100% эффективности против тяжелой формы COVID-19.