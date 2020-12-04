Россиян призвали отказаться от алкоголя на 42 дня после вакцинации от коронавируса

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в течение всех 42 дней после вакцинации от COVID-19 необходимо соблюдать меры безопасности.

Голикова: Вакцинация – это не только защита, но и ответственность Фото: government.ru

Граждан России, которые намерены вакцинироваться от COVID-19, призвали не употреблять алкоголь 42 дня. Об этом 4 декабря во время брифинга сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По ее словам, вакцина двухэтапная, применяется через 21 день. Поэтому в течение всех 42 дней необходимо соблюдать меры безопасности.

"[Рекомендуется] воздержаться от посещения мест с большим количеством людей, соблюдать масочный режим и режим гигиены, минимизировать контакты, соблюдать социальную дистанцию, ограничить принятие алкоголя и лекарств, которые угнетают иммунную систему", – сообщила Голикова.

Она подчеркнула, что 42 дня занимает процесс формирования полноценного иммунитета от коронавируса, вне зависимости от того, какой вакциной прививаются. В этот период важно не заразиться новой инфекцией, отметила Голикова.

"Вакцинация – это не только защита, но и ответственность. Принимая такое решение, мы должны этим руководствоваться", – заявила вице-премьер.

По словам Голиковой, на первом этапе возможность сделать прививки будет предоставлена группам риска – учителям, медикам, социальным работникам, правоохранителям. Точный перечень приоритетных категорий утвердит минздрав РФ.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. В мире ведется разработка более 200 потенциальных вакцин от COVID-19, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

О регистрации первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции – "Спутник V" – президент РФ Владимир Путин заявил 11 августа. По его словам, вакцина, разработанная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Николая Гамалеи, эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки.

Руководитель научной экспертизы российского проекта Inbio Ventures Илья Ясный считает, что регистрация российской вакцины против коронавируса противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. Он указывал, что препарат был зарегистрирован после испытания на нескольких десятках человек, а финальная стадия клинических исследований не проводилась. В США заявили, что российская вакцина считается недоработанной.

У 14% волонтеров, привитых вакциной "Спутник V", в ходе исследований проявились побочные эффекты.

6 октября нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук на встрече с Путиным сказал, что, находясь в аннексированном Крыму, сделал прививку российской вакциной "Спутник V", манипуляцию провели также его жене и сыну. Нардеп предложил рассмотреть возможность попадания этой вакцины в Украину. Путин ответил, что это возможно.

Президент Украины Владимир Зеленский обращение Медведчука к Путину назвал циничным. "Евросоюз подтвердил, что поможет Украине получить настоящую вакцину, когда она появится и не будет вызывать сомнений у ученых. Поэтому не советую очень верить в предвыборные "инициативы" отдельных циников, которые уже вакцинировались непроверенными препаратами", – заявил глава государства.

14 октября в России объявили о регистрации второй вакцины "ЭпиВакКорона".