Первые поставки российской вакцины в клиники начнутся на следующей неделе – глава минздрава РФ

По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, поставки российской вакцины в клиники для проведения пострегистрационных испытаний будут проходить параллельно с третьей фазой клинических испытаний.

О регистрации первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции в России стало известно 11 августа Фото: ЕРА

Поставки российской вакцины в клиники для проведения пострегистрационных исследований стартуют на следующей неделе, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко "Интерфаксу" 7 сентября.

По его словам, поставки будут проходить параллельно с третьей фазой клинических испытаний, которая начнется до конца этой недели.

Всего в ходе пострегистрационных исследований планируют вакцинировать 40 тыс. человек, 10 из которых получат плацебо. Испытания рассчитаны на шесть месяцев, после чего вакцина будет доступна для россиян.

О регистрации первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции президент России Владимир Путин заявил 11 августа. По его словам, вакцина, разработанная в Институте имени Гамалеи, эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки. Путин сообщил, что одна из его дочерей уже сделала прививку от коронавирусной инфекции вакциной российского производства. 27 августа глава Кремля сказал, что дочь сделала повторную прививку и чувствует себя нормально.

Руководитель научной экспертизы российского проекта Inbio Ventures Илья Ясный считает, что регистрация российской вакцины против коронавируса противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. Он указывал, что препарат был зарегистрирован после испытания на нескольких десятках человек, а финальная стадия клинических исследований не проводилась.

В США заявили, что российская вакцина считается недоработанной.