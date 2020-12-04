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79% украинцев поддерживают идею массового тестирования на COVID-19 и обязательную изоляцию больных – опрос

В эффективность массового тестирования и обязательной изоляции больных COVID-19 верят 73% украинцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг".

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Кабмин Украины работает над проектом тотального тестирования на COVID-19
Кабмин Украины работает над проектом тотального тестирования на COVID-19
Фото: ЕРА

79% украинцев поддерживают идею массового тестирования на COVID-19, а также обязательную изоляцию выявленных больных, как способ борьбы с распространением коронавируса. Об этом свидетельствуют опубликованные 4 декабря результаты опроса Социологической группы "Рейтинг".

В то же время 17% респондентов выступают против подобных мероприятий.

Еще 4% опрошенных не смогли определиться с ответом.

В эффективность массового тестирования и обязательной изоляции больных верят 73% украинцев, 19% считают, что это не поможет побороть коронавирус.

8% респондентов не смогли определиться с позицией по этому поводу.

В новом исследовании ученых из Гарвардской школы общественного здравоохранения и Университета Колорадо в Боулдере говорится, что массовое экспресс-тестирование на COVID-19 может положить конец пандемии в течение шести недель. В Украине 124 лаборатории всех форм собственности привлекли к проведению тестирования на коронавирусную инфекцию.

2 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет Министров работает над проектом тотального тестирования на COVID-19.

"Приоритеты – Киев и область, областные центры и большие города с населением более 100 тыс. человек", – уточнил глава правительства.

Теги: Украина, рейтинг, соцопрос, Изоляция, украинцы, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, тестирование
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