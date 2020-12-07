Американские дипломаты пообещали помочь Украине получить вакцину от коронавируса в ближайшие сроки

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов попросил временного поверенного в делах США в Украине Кристину Квин рассмотреть Украину как потенциального приоритетного кандидата на получение вакцины от коронавируса в "режиме тестирования и использования в чрезвычайных ситуациях" из-за уязвимого положения Украины, связанного с военным конфликтом на Донбассе.

Квин: Мы поддерживаем официальную позицию Минздрава Украины об отказе от использования российской вакцины Фото: U.S. Embassy Kyiv Ukraine / Facebook

Временно поверенный в делах США в Украине Кристина Квин пообещала министру здравоохранения Максиму Степанову сделать все возможное, чтобы Украина получила вакцину против COVID-19 в кратчайшие сроки. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины на своей странице в Facebook.

В ходе телефонного разговора Степанов попросил Квин рассмотреть Украину как потенциального приоритетного кандидата на получение вакцин в "режиме тестирования и использования в чрезвычайных ситуациях" из-за уязвимого положения Украины, связанного с военным конфликтом на Донбассе.

"Мы поддерживаем официальную позицию Минздрава Украины об отказе от использования российской вакцины, которая не прошла все фазы клинических испытаний. Кроме того, уже сегодня мы проведем совещание с правительством США о поставках вакцины в Украину, где обсудим сроки и объемы поставки", – заявила Квин.

Она сказала, что американские дипломаты помогут Минздраву разработать алгоритм и план действий по логистике и вакцинации.

"В ближайшие две недели мы подпишем договоры о поставках вакцины против COVID-19 с некоторыми компаниями-производителями. Однако это не гарантирует получения Украиной вакцин в ближайшие месяцы, ведь первая произведенная партия вакцин будет закрывать потребности GAVI COVAX", – отметил Степанов.

В пресс-службе Минздрава напомнили, что на прошлой неделе глава ведомства сообщал о подписании технических документов с альянсом GAVI COVAX по инициативе поставки вакцин против COVID-19 в Украину.

COVAX – механизм глобального доступа к вакцинам COVID-19. Инициатива предусматривает, что в первую очередь вакцинация будет проводится людям, которые находятся в группах риска. В рамках инициативы 92 странам вакцина будет предоставлена бесплатно или ниже рыночной цены. Украина также попала в этот список.

Всемирная организация здравоохранения полагает, что Украина получит вакцину против COVID-19 в рамках COVAX во втором квартале 2021 года.

По информации Всемирной организации здравоохранения на 2 декабря, в мире вакцина 51 производителя является кандидатом на клиническую оценку. Доклинические испытания проводят 163 компании. Американская компания Moderna сообщила, что эффективность ее вакцины против COVID-19 составила 94,1%, а против тяжелой формы коронавирусной инфекции – 100%. Американская Pfizer объявила о 95% эффективности вакцины BNT162b2 , разработанной совместно с немецкой BioNTech.

Некоторые страны, в частности Турция и Великобритания, готовы начать вакцинацию от коронавируса в декабре 2020 года.