ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Первую партию вакцин от COVID-19 Украина может получить уже в январе – Минздрав

В январе Украина может получить первую партию вакцины от COVID-19. Это будет пробная стартовая партия, чтобы государство могло проработать все логистические вопросы доставки вакцины, сообщил исполняющий обязанности главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Игорь Кузин.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Украина получит бесплатно 8 млн доз вакцины от COVID-19
Украина получит бесплатно 8 млн доз вакцины от COVID-19
Фото: depositphotos.com

Украина может получить первую партию вакцины от COVID-19 в середине или в конце января 2021 года. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Игорь Кузин в интервью LIGA.net.

"[Глобальный механизм по обеспечению доступности вакцин от COVID-19] COVAX может поставлять нам сразу несколько вакцин от различных производителей. Распределение такой вакцины пока неизвестно ни одной стране. Мы можем получить любую. По предварительной информации, Украина может получить первую партию вакцины в середине или в конце января 2021 года. COVAX говорит, что первая партия вакцин будет составлять 3–5% от общего количества, которое должна получить страна", – отметил он.

По словам Кузина, это будет пробная стартовая партия, чтобы государство могло проработать все логистические вопросы доставки вакцины, обеспечение холодовой цепи, кампанию по вакцинации и так далее. Если страна справится, то потом будут следующие поставки.

"Дополнительно Украина ведет переговоры с другими производителями напрямую за счет госбюджета. На покупку вакцины заложили 15 млрд грн. В зависимости от переговоров вакцина может прийти раньше или позже COVAX", – добавил он.

18 ноября главный санврач Украины и замминистра здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что Украина бесплатно получит вакцину от коронавируса для 4 млн человек в рамках COVAX.

Позже пресс-секретарь Ляшко Оксана Фартак объяснила hromadske, что Украина получит примерно 8 млн доз вакцины, но прививки нужно будет делать дважды, то есть фактически вакцинировано будет 10% населения – около 4 млн человек.

4 декабря министр здравоохранения Украины Максим Степанов уточнил, что ожидаемое время поставки вакцины – конец первого – начало второго квартала 2021 года.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией

На 7 декабря в Украине зарегистрировано 821 947 случаев коронавирусной инфекции, из них 8641 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончалось 13 733 пациента с COVID-19, выздоровело 423 704 человека.

Теги: Украина, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, пандемия, коронавирус, Игорь Кузин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Если опаздываешь на прямой эфир, теряешь половину гонорара за весь сезон". Судья "Танцев со звездами" раскрыл подробности контракта
"Если опаздываешь на прямой эфир, теряешь половину гонорара за весь сезон". Судья "Танцев со звездами" раскрыл подробности контракта
Лопес в халате с пучком на голове поделилась семейным снимком
Лопес в халате с пучком на голове поделилась семейным снимком
  "Корни хорошие – папочке спасибо". 75-летний Петросян рассказал, как чувствует себя в роли отца девятимесячного сына
  "Корни хорошие – папочке спасибо". 75-летний Петросян рассказал, как чувствует себя в роли отца девятимесячного сына
"Бодрость на всю неделю". Подкопаева рассказала, с чего начинается ее понедельник
"Бодрость на всю неделю". Подкопаева рассказала, с чего начинается ее понедельник
Жена Осборна показала мужа на предрождественском снимке
Жена Осборна показала мужа на предрождественском снимке
Умер звезда сериала "Лаверна и Ширли" Лэндер
Умер звезда сериала "Лаверна и Ширли" Лэндер
Автор хита Blowin' In The Wind – 79-летний Дилан продал права на все свои песни
Автор хита Blowin' In The Wind – 79-летний Дилан продал права на все свои песни
Самое необычное занятие. 18-летний сын Королевой и Тарзана показал новое спортивное увлечение. Видео
Самое необычное занятие. 18-летний сын Королевой и Тарзана показал новое спортивное увлечение. Видео
Герцогиня Кембриджская в дизайнерском пальто пританцовывала на лондонском вокзале. Видео
Герцогиня Кембриджская в дизайнерском пальто пританцовывала на лондонском вокзале. Видео
"Сиськи супер", "Удобно с ними жить?". Блогер Покрещук, увеличившая скулы, показала грудь
"Сиськи супер", "Удобно с ними жить?". Блогер Покрещук, увеличившая скулы, показала грудь
"Хочу как Билык". Цибульская рассказала, как супруг относится к тому, что она продолжает общаться со своим бывшим
"Хочу как Билык". Цибульская рассказала, как супруг относится к тому, что она продолжает общаться со своим бывшим
51-летний Мэттью Перри обнародовал в сети фото 29-летней невесты
51-летний Мэттью Перри обнародовал в сети фото 29-летней невесты
"Позволяла себе больше остальных". Кухар прокомментировала резкие высказывания в свой адрес со стороны Фреймут на "Танцах со звездами"
"Позволяла себе больше остальных". Кухар прокомментировала резкие высказывания в свой адрес со стороны Фреймут на "Танцах со звездами"
Подольская без макияжа и с оголенной талией станцевала со старшим сыном
Подольская без макияжа и с оголенной талией станцевала со старшим сыном
"Каждый день этот х... писал, пытаясь выкачать деньги". Жена Бабкина спустя два месяца вернула доступ к своей странице в Instagram
"Каждый день этот х... писал, пытаясь выкачать деньги". Жена Бабкина спустя два месяца вернула доступ к своей странице в Instagram
Сын 90-летнего Чапкиса прокомментировал брак отца с 39-летней собственницей сети магазинов украшений
Сын 90-летнего Чапкиса прокомментировал брак отца с 39-летней собственницей сети магазинов украшений
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Боже, какую красоту Настечка сделала". Потап показал дом, украшенный к Рождеству
"Боже, какую красоту Настечка сделала". Потап показал дом, украшенный к Рождеству
"Он покончил с собой". Обнародовано письмо любовницы актера Олега Ефремова
"Он покончил с собой". Обнародовано письмо любовницы актера Олега Ефремова
Балан прокомментировал отношения с Тиной Кароль
Балан прокомментировал отношения с Тиной Кароль
"Хочу как Билык". Цибульская рассказала, как супруг относится к тому, что она продолжает общаться со своим бывшим
"Хочу как Билык". Цибульская рассказала, как супруг относится к тому, что она продолжает общаться со своим бывшим
Режиссер Лавренчук: Когда ты находишься в логове врага, как Шарапов у Горбатого, тебе говорят: "Хохлы нас убивают". А ты должен молчать или объяснять что-то этим людям. Я понял, что предаю что-то
Режиссер Лавренчук: Когда ты находишься в логове врага, как Шарапов у Горбатого, тебе говорят: "Хохлы нас убивают". А ты должен молчать или объяснять что-то этим людям. Я понял, что предаю что-то G
Виктория ВОРОНИНА
"Позволяла себе больше остальных". Кухар прокомментировала резкие высказывания в свой адрес со стороны Фреймут на "Танцах со звездами"
"Позволяла себе больше остальных". Кухар прокомментировала резкие высказывания в свой адрес со стороны Фреймут на "Танцах со звездами"
Самое необычное занятие. 18-летний сын Королевой и Тарзана показал новое спортивное увлечение. Видео
Самое необычное занятие. 18-летний сын Королевой и Тарзана показал новое спортивное увлечение. Видео
  Старшая дочь Поляковой показала бойфренда и призналась, в каком вузе хочет получить образование
Старшая дочь Поляковой показала бойфренда и призналась, в каком вузе хочет получить образование
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS