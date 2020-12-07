В Украине подтвердили 8,6 тыс. новых случаев COVID-19

За сутки 6 декабря в Украине подтвердили 8641 новый случай коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом министр здравоохранения страны Максим Степанов проинформировал в Facebook.
Общее число заболевших с начала пандемии в стране достигло 821,95 тыс., умерших – 13 733 (+145 за последние сутки), выздоровевших – 423,7 тыс. (+5,1 тыс.).
Согласно данным системы мониторинга распространения коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины, сегодняшний показатель – самый низкий за последний месяц (9 ноября подтвердили 8687 случаев, за неделю до того, 2 ноября, тоже после выходных – 6754 случая).
При этом, по информации министра, в стране за последние сутки сделали 33 502 теста на COVID-19. В будние дни делают порядка 60–70 тыс. тестов ежесуточно, в субботу, когда провели 42 тыс. тестирований, подтвердили 11,5 тыс. новых случаев.
Ситуация с распространением инфекции в регионах выглядит так:
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.