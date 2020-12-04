COVID-19 в Украине. За сутки выздоровевших меньше, чем заболевших

За последние сутки в Украине подтвердили более 15 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом 4 декабря в Facebook проинформировал министр здравоохранения Максим Степанов.
"15 131 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 зафиксирован в Украине на 4 декабря 2020 года. В частности, заболели 649 детей и 681 медработник. Также за прошедшие сутки госпитализовано 1776 человек, летальних случаев – 235, выздоровело – 13 383", – написал он.
С начала эпидемии в Украине зафиксирован 787 891 случай коронавирусной инфекции, скончалось 13 195 пациентов с COVID-19, выздоровело 397 809.
По данным Степанова, за последние сутки в стране провели почти 75 тыс. тестирований на коронавирус, из них 48 тыс. – методом ПЦР.
Количество заболевших в регионах:
Сутками ранее число заболевших за сутки было меньше, чем выздоровевших.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.