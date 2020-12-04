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COVID-19 в Украине. За сутки выздоровевших меньше, чем заболевших

За 24 часа в Украине скончалось 235 пациентов, инфицированных коронавирусом.

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В Украине зафиксировано почти 788 тыс. случаев COVID-19
В Украине зафиксировано почти 788 тыс. случаев COVID-19
Фото: ЕРА

За последние сутки в Украине подтвердили более 15 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом 4 декабря в Facebook проинформировал министр здравоохранения Максим Степанов.

"15 131 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 зафиксирован в Украине на 4 декабря 2020 года. В частности, заболели 649 детей и 681 медработник. Также за прошедшие сутки госпитализовано 1776 человек, летальних случаев – 235, выздоровело – 13 383", – написал он.

С начала эпидемии в Украине зафиксирован 787 891 случай коронавирусной инфекции, скончалось 13 195 пациентов с COVID-19, выздоровело 397 809.

По данным Степанова, за последние сутки в стране провели почти 75 тыс. тестирований на коронавирус, из них 48 тыс. – методом ПЦР.

Количество заболевших в регионах:

  • Киев – 76 750;
  • Винницкая область – 18 271;
  • Волынская область – 25 465;
  • Днепропетровская область – 42 224;
  • Донецкая область – 24 595;
  • Житомирская область – 31 183;
  • Закарпатская область – 24 067;
  • Запорожская область – 34 721;
  • Ивано-Франковская область – 38 588;
  • Киевская область – 41 415;
  • Кировоградская область – 5888;
  • Луганская область – 6726;
  • Львовская область – 48 819;
  • Николаевская область – 20 358;
  • Одесская область – 49 131;
  • Полтавская область – 24 532;
  • Ровенская область – 32 702;
  • Сумская область – 32 080;
  • Тернопольская область – 29 007;
  • Харьковская область – 58 030;
  • Херсонская область – 11 398;
  • Хмельницкая область – 31 412;
  • Черкасская область – 25 492;
  • Черновицкая область – 34 710;
  • Черниговская область – 20 327.
https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/832721323937531

Сутками ранее число заболевших за сутки было меньше, чем выздоровевших.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: эпидемия, инфекция, Максим Степанов, регионы, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, тестирование
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