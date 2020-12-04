COVID-19 в Украине. За сутки выздоровевших меньше, чем заболевших

За 24 часа в Украине скончалось 235 пациентов, инфицированных коронавирусом.

В Украине зафиксировано почти 788 тыс. случаев COVID-19 Фото: ЕРА

За последние сутки в Украине подтвердили более 15 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом 4 декабря в Facebook проинформировал министр здравоохранения Максим Степанов.

"15 131 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 зафиксирован в Украине на 4 декабря 2020 года. В частности, заболели 649 детей и 681 медработник. Также за прошедшие сутки госпитализовано 1776 человек, летальних случаев – 235, выздоровело – 13 383", – написал он.

С начала эпидемии в Украине зафиксирован 787 891 случай коронавирусной инфекции, скончалось 13 195 пациентов с COVID-19, выздоровело 397 809.

По данным Степанова, за последние сутки в стране провели почти 75 тыс. тестирований на коронавирус, из них 48 тыс. – методом ПЦР.

Количество заболевших в регионах:

Киев – 76 750;

Винницкая область – 18 271;

Волынская область – 25 465;

Днепропетровская область – 42 224;

Донецкая область – 24 595;

Житомирская область – 31 183;

Закарпатская область – 24 067;

Запорожская область – 34 721;

Ивано-Франковская область – 38 588;

Киевская область – 41 415;

Кировоградская область – 5888;

Луганская область – 6726;

Львовская область – 48 819;

Николаевская область – 20 358;

Одесская область – 49 131;

Полтавская область – 24 532;

Ровенская область – 32 702;

Сумская область – 32 080;

Тернопольская область – 29 007;

Харьковская область – 58 030;

Херсонская область – 11 398;

Хмельницкая область – 31 412;

Черкасская область – 25 492;

Черновицкая область – 34 710;

Черниговская область – 20 327.

Сутками ранее число заболевших за сутки было меньше, чем выздоровевших.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.