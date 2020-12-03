"Вкус, запахи... Главное, чувство юмора не пропало". Коллеги желают Кошевому выздоровления

Украинский шоумен, участник студии "Квартал 95" Евгений Кошевой 3 декабря в Instagram обнародовал обработанное в приложении фото, на котором запечатлен в шапке с грустным выражением лица и бородой.
"Ну что вы, бродяги? Будьте здоровы, потому что хрень с номером 19 нездоровая", – написал он, вероятно, подразумевая COVID-19.
"Выздоравливай", – отреагировала на публикацию певица Ольга Цибульская.
"Жека, вкус, запахи... Главное, чувство юмора не пропало! Поскорее выздоравливай", – пожелал Кошевому украинский актер Гарик Бирча.
"Легкой формы и так, чтобы за два дня был как огурчик", – написали в комментариях фолловеры.
В Instagram Stories Кошевой обнародовал короткое видео, на котором запечатлен с триммером в руках во время удаления волос в носу.
"На седьмой день уже непонятно, чем себя развлекать, но, если у вас есть триммер и нос, снимайте триммер и нос", – прокомментировал он процесс.
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Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
За время эпидемии в Украине зарегистрировано уже 772 760 случаев коронавирусной инфекции, скончалось 12 960 больных, выздоровело 384 426.