"Вкус, запахи... Главное, чувство юмора не пропало". Коллеги желают Кошевому выздоровления

Коллеги актера студии "Квартал 95" Евгения Кошевого отреагировали на его публикацию в сети.

Кошевой: Будьте здоровы, потому что хрень с номером 19 нездоровая Фото: evgenii.koshevoi / Instagram

Украинский шоумен, участник студии "Квартал 95" Евгений Кошевой 3 декабря в Instagram обнародовал обработанное в приложении фото, на котором запечатлен в шапке с грустным выражением лица и бородой.

"Ну что вы, бродяги? Будьте здоровы, потому что хрень с номером 19 нездоровая", – написал он, вероятно, подразумевая COVID-19.

"Выздоравливай", – отреагировала на публикацию певица Ольга Цибульская.

"Жека, вкус, запахи... Главное, чувство юмора не пропало! Поскорее выздоравливай", – пожелал Кошевому украинский актер Гарик Бирча.

"Легкой формы и так, чтобы за два дня был как огурчик", – написали в комментариях фолловеры.

В Instagram Stories Кошевой обнародовал короткое видео, на котором запечатлен с триммером в руках во время удаления волос в носу.

"На седьмой день уже непонятно, чем себя развлекать, но, если у вас есть триммер и нос, снимайте триммер и нос", – прокомментировал он процесс.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Евгении * Кошевои * (@evgenii.koshevoi)

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

За время эпидемии в Украине зарегистрировано уже 772 760 случаев коронавирусной инфекции, скончалось 12 960 больных, выздоровело 384 426.