В две руки. Ткач и Кошевой сыграли на синтезаторе

Участники студии "Квартал 95" Юрий Ткач и Евгений Кошевой сыграли импровизированную мелодию в две руки на синтезаторе. Фрагмент совместного видео обнародован 8 ноября на странице Ткача в Instagram.
"Белые клавиши – Ткач, черные – Кошевой", – подписал публикацию шоумен.
"Если не включать звук, можно подумать, что вы создали гениальное произведение", – отреагировали на ролик фолловеры.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Білі клавіші: @yuriy_tkach Чорні: @evgenii.koshevoi . #музыкантыотбога #геніально #маестро #геніально #гонево
Кошевой является участником студии "Квартал 95" с 2005 года. Ткач присоединился к коллективу в 2019 году после того, как актер и художественный руководитель проекта Владимир Зеленский был избран президентом Украины.