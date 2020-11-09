В две руки. Ткач и Кошевой сыграли на синтезаторе

Участники студии "Квартал 95" Юрий Ткач и Евгений Кошевой записали на видео музыкальную импровизацию.

Ткач сыграл с Кошевым в две руки Скриншот: yuriy_tkach / Instagram

Участники студии "Квартал 95" Юрий Ткач и Евгений Кошевой сыграли импровизированную мелодию в две руки на синтезаторе. Фрагмент совместного видео обнародован 8 ноября на странице Ткача в Instagram.

"Белые клавиши – Ткач, черные – Кошевой", – подписал публикацию шоумен.

"Если не включать звук, можно подумать, что вы создали гениальное произведение", – отреагировали на ролик фолловеры.

Кошевой является участником студии "Квартал 95" с 2005 года. Ткач присоединился к коллективу в 2019 году после того, как актер и художественный руководитель проекта Владимир Зеленский был избран президентом Украины.