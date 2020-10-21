Ткач о коронавирусе: Я штук 10 тестов сдавал, пока тьфу-тьфу

По словам актера студии "Квартал 95" Юрия Ткача, летом его тест на коронавирус показал положительный результат, но пересдав анализы спустя четыре дня, он получил отрицательный результат.

Украинский комик, актер студии "Квартал 95" Юрий Ткач в интервью, которое опубликовано на сайте "Факты" 21 октября, заявил, что регулярно сдает тесты на коронавирус.

"Я, наверное, уже штук 10 тестов сдавал, пока тьфу-тьфу. Но коронавирус – вещь коварная, может подкрасться в любой момент", – сообщил он.

По словам шоумена, в июне во время съемок сериала "Однажды под Полтавой" его тест показал положительный результат.

"13 июня сдали очередной раз, и у меня оказался положительный результат. У нескольких ребят тоже. До сих пор помню то состояние страха, которое меня буквально парализовало. Вся группа тогда села на жесткий карантин, съемки были остановлены. Через четыре дня мы пересдали тест, и у всех оказался отрицательный результат, в том числе и у меня", – рассказал Ткач.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине по состоянию на 21 октября подтверждено 6719 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, общее количество больных достигло 315 826 человек. Жертвами болезни стали 5927 украинцев, выздоровели 132 219 человек.