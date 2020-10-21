Ткач о коронавирусе: Я штук 10 тестов сдавал, пока тьфу-тьфу

Украинский комик, актер студии "Квартал 95" Юрий Ткач в интервью, которое опубликовано на сайте "Факты" 21 октября, заявил, что регулярно сдает тесты на коронавирус.
"Я, наверное, уже штук 10 тестов сдавал, пока тьфу-тьфу. Но коронавирус – вещь коварная, может подкрасться в любой момент", – сообщил он.
По словам шоумена, в июне во время съемок сериала "Однажды под Полтавой" его тест показал положительный результат.
"13 июня сдали очередной раз, и у меня оказался положительный результат. У нескольких ребят тоже. До сих пор помню то состояние страха, которое меня буквально парализовало. Вся группа тогда села на жесткий карантин, съемки были остановлены. Через четыре дня мы пересдали тест, и у всех оказался отрицательный результат, в том числе и у меня", – рассказал Ткач.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В Украине по состоянию на 21 октября подтверждено 6719 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, общее количество больных достигло 315 826 человек. Жертвами болезни стали 5927 украинцев, выздоровели 132 219 человек.