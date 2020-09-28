Бульвар Шоубиз
 
28 сентября, 2020
 
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"Нас много собирается – нормальных, адекватных людей". Шоумен Ткач заявил об отсутствии политических амбиций

По словам актера студии "Квартал 95" Юрия Ткача, юмор должен быть юмором, а политика оставаться политикой.

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Ткач: Мы не идем ни в какую политику, не собирались и не будем собираться
Ткач: Мы не идем ни в какую политику, не собирались и не будем собираться
Фото: yuriy_tkach / Instagram

Украинский комик, актер студии "Квартал 95" Юрий Ткач в интервью ведущей "Світського життя" на "1+1" Кате Осадчей заявил, что ему не предлагали идти в политику. 

При этом Ткач подчеркнул, что ни он, ни его коллега Евгений Кошевой не намерены уходить из профессии. 

"Мы не идем ни в какую политику, не собирались и не будем собираться. И никто не предлагал, потому что в юморе должен же кто-то остаться? И [Игорь] Ласточкин не идет. Так что нас много собирается таких нормальных, адекватных людей, которые считают, что юмор должен быть юмором, а политика политикой", – заявил Ткач. 

36-летний Юрий Ткач известен по ролям в ситкомах "Страна У" и "Однажды под Полтавой", участник телевизионных шоу "Танцы со звездами", "Лига смеха" и "Игры приколов" на "1+1".

Ткач женат на танцовщице Виктории. У супругов есть дочь Елизавета.

Теги: политика, Евгений Кошевой, студия Квартал 95, Юрий Ткач, Игорь Ласточкин
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