  Ткач: Не хожу в туалет без телефона

По словам украинского комика, актера студии "Квартал 95" Юрия Ткача, специально для своего гаджета он оборудовал в туалете подставку и установил розетку.

Ткач: У всех же так было, когда заходишь в туалет, забыл телефон, а уже сел – и все! Тупо сидишь и скучаешь Фото: yuriy_tkach / Instagram

Украинский комик, актер студии "Квартал 95" Юрий Ткач заявил, что из-за телефона проводит в туалете не менее 15 минут. Об этом он рассказал в эфире передачи "Экзамен", которая вышла 23 сентября на YouTube-канале "Маша Ефросинина".

"Я не хожу в туалет без телефона. У всех же так было, когда заходишь в туалет, забыл телефон, а уже сел – и все! Ты тупо сидишь и скучаешь. У меня там розетка, подставочка – 15 минут не трогайте меня", – сообщил он.

По словам супруги Ткача Виктории, в их доме оборудованы два туалета.

"Иначе бы мы просто туда не попали. Если Юры нет в комнате, он в туалете", – заявила жена юмориста.

ВИДЕО

Видео: Маша Ефросинина / YouTube

36-летний Юрий Ткач известен по ролям в ситкомах "Страна У" и "Однажды под Полтавой", участник телевизионных шоу "Танцы со звездами", "Лига смеха" и "Игры приколов" на "1+1".

Ткач женат на танцовщице Виктории. У супругов есть дочь Елизавета.