"Хватило или не хватило мозгов". Ласточкин заговорил о политике

Комедийный актер и шоумен Игорь Ласточкин на своей странице в Instagram задумался, является ли отказ пойти в политику доказательством наличия мозгов.
"Как думаете, хватило мозгов, чтобы не идти в политику, или не хватило мозгов, чтобы пойти в политику?" – написал он.
"Ваши уже сходили. Лучше учиться на чужих ошибках", – отреагировали фолловеры.
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Как думаете, хватило мозгов чтобы не идти в политику или не хватило мозгов чтобы пойти в политику?
Ласточкин родился в 1986 году в Узбекистане. Карьеру начинал с участия в КВН – он был капитаном команды "Сборная Днепропетровска". В 2018 году переехал в Киев.
Ласточкин выступает в составе студии "Квартал 95".