"Хватило или не хватило мозгов". Ласточкин заговорил о политике

Украинский шоумен Игорь Ласточкин задумался о том, по какой причине не пошел в политику.

Комедийный актер и шоумен Игорь Ласточкин на своей странице в Instagram задумался, является ли отказ пойти в политику доказательством наличия мозгов.

"Как думаете, хватило мозгов, чтобы не идти в политику, или не хватило мозгов, чтобы пойти в политику?" – написал он.

"Ваши уже сходили. Лучше учиться на чужих ошибках", – отреагировали фолловеры.

Ласточкин родился в 1986 году в Узбекистане. Карьеру начинал с участия в КВН – он был капитаном команды "Сборная Днепропетровска". В 2018 году переехал в Киев.

Ласточкин выступает в составе студии "Квартал 95".