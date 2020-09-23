"Я честный". Узелков баллотируется в мэры Винницы от ОПЗЖ

41-летний украинский экс-боксер Вячеслав Узелков примет участие в избирательной кампании на должность мэра Винницы от "Оппозиционной платформы – За жизнь". Об этом спортсмен заявил 23 сентября в Instagram.
"Мне очень приятно быть в составе такой сильной команды, которая сделает наш город лучшим. Меня больше беспокоят социально незащищенные жители города и благоустройство Винницы", – написал Узелков.
По словам бывшего боксера, став мэром города, он наведет порядок "в каждом кабинете мэрии".
"Я честный, всегда держу слово и хочу, чтобы весь город стал таким", – резюмировал кандидат в мэры Винницы.
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Я іду в мери від Опозиційної платформи – за життя! Мені дуже приємно бути в складі такої сильної команди, яка зробить наше місто найкращим. Мене найбільше турбують соціально незахищені мешканці міста та благоустрій Вінниці. Мені прикро, що лише центральні вулиці виглядають показово пристойно, а у віддалених районах – безліч проблем. Впевнений, що разом з усіма тут присутніми ми наведемо порядок. Повірте, я зайду в кожен кабінет у міськраді і наведу там порядок. Зроблю усе, щоб Вінниця була прикладом для всієї України. Я чесний, завжди тримаю слово, і хочу, щоб все місто стало таким. Ми маємо невичерпний потенціал, прекрасних людей, і ми стовідсотково зможемо покласти кожен камінчик в місті на своє місце.
Дебют Узелкова на профессиональном ринге состоялся 16 лет назад. Последний бой в карьере боксера прошел в 2014 году. Всего спортсмен провел 34 боя, одержав победу в 30 из них.
В 2018 году Узелков развелся со своей женой Мариной Боржемской после 20 лет брака. Инициатором расставания стала супруга спортсмена. В браке у пары родилось двое детей – сын Роберт и дочь Оливия.
Местные выборы в Украине назначены на 25 октября.