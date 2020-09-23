"Я честный". Узелков баллотируется в мэры Винницы от ОПЗЖ

Бывший украинский боксер Вячеслав Узелков обещает в случае своей победы на местных выборах на должность городского головы Винницы навести порядок в кабинетах мэрии. Узелков будет участвовать в избирательной кампании от "Оппозиционной платформы – За жизнь".

41-летний украинский экс-боксер Вячеслав Узелков примет участие в избирательной кампании на должность мэра Винницы от "Оппозиционной платформы – За жизнь". Об этом спортсмен заявил 23 сентября в Instagram.

"Мне очень приятно быть в составе такой сильной команды, которая сделает наш город лучшим. Меня больше беспокоят социально незащищенные жители города и благоустройство Винницы", – написал Узелков.

По словам бывшего боксера, став мэром города, он наведет порядок "в каждом кабинете мэрии".

"Я честный, всегда держу слово и хочу, чтобы весь город стал таким", – резюмировал кандидат в мэры Винницы.

Дебют Узелкова на профессиональном ринге состоялся 16 лет назад. Последний бой в карьере боксера прошел в 2014 году. Всего спортсмен провел 34 боя, одержав победу в 30 из них.

В 2018 году Узелков развелся со своей женой Мариной Боржемской после 20 лет брака. Инициатором расставания стала супруга спортсмена. В браке у пары родилось двое детей – сын Роберт и дочь Оливия.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября.