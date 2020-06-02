Узелков рассказал, почему после развода не общается с детьми

Украинский боксер Вячеслав Узелков обнародовал в Instagram архивный снимок, на котором он запечатлен со своим сыном Робертом.
"На фото Роберту пять месяцев. Как сейчас помню, после съемок все девушки хотели себе такого малыша, который отработал три часа без истерик", – подписал публикацию спортсмен.
"Что-то давно нет новых снимков с детьми", – заметили фолловеры.
"Это зависит только от их мамы", – ответил Узелков.
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Найперша фотосесія для журналу з нашим Робертом. На фото Роберту 5 місяців. Як зараз пам'ятаю, після зйомок усі дівчата хотіли собі такого малюка, який відпрацював 3 години і не робив істерик. А як Ваші діти, люблять, чи любили фоткатись?? Моя мама згадувала, що постійно, коли хотіли фото без посмішок, я весь час реготів. Потім батьки мене посварять і все, я плачу і більше сміятись не хочу))) #семья #узелков #спортсмен #спорт #зваженітащасливі #тренер #uzelkoff_official #uzelkov_official #uzelkov #фото
Узелков и Боржемская расстались в 2018 году – после 20 лет брака супруга боксера подала на развод. У пары есть двое детей – сын Роберт и дочь Оливия.
В апреле 2020 года Боржемская заявила, что высказывания экс-супруга в ее адрес отдаляют от него их детей.
16 апреля Узелков на своей странице в Instagram, отвечая на комментарии подписчиков, заявил, что экс-жена препятствовала его общению со своей матерью.
Дебют Узелкова на профессиональном ринге состоялся 16 лет назад. Последний бой в карьере боксера прошел в 2014 году. Всего спортсмен провел 34 боя, одержав победу в 30 из них.