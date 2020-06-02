Клуб читателей
Бульвар Шоубиз
02 июня, 2020
 
Новости

Узелков рассказал, почему после развода не общается с детьми

Украинский боксер Вячеслав Узелков, отвечая на вопросы подписчиков, признался, что после развода с женой Мариной Боржемской хотел бы общаться со своими детьми.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Узелков и Боржемская расстались в 2018 году
Узелков и Боржемская расстались в 2018 году
Фото: uzelkoff_official / Instagram

Украинский боксер Вячеслав Узелков обнародовал в Instagram архивный снимок, на котором он запечатлен со своим сыном Робертом. 

"На фото Роберту пять месяцев. Как сейчас помню, после съемок все девушки хотели себе такого малыша, который отработал три часа без истерик", – подписал публикацию спортсмен. 

"Что-то давно нет новых снимков с детьми", – заметили фолловеры. 

"Это зависит только от их мамы", – ответил Узелков. 

Узелков и Боржемская расстались в 2018 году – после 20 лет брака супруга боксера подала на развод. У пары есть двое детей – сын Роберт и дочь Оливия.

В апреле 2020 года Боржемская заявила, что высказывания экс-супруга в ее адрес отдаляют от него их детей

16 апреля Узелков на своей странице в Instagram, отвечая на комментарии подписчиков, заявил, что экс-жена препятствовала его общению со своей матерью.

Дебют Узелкова на профессиональном ринге состоялся 16 лет назад. Последний бой в карьере боксера прошел в 2014 году. Всего спортсмен провел 34 боя, одержав победу в 30 из них.

Теги: бокс, Вячеслав Узелков
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
"Борьба с неплатежами за газ и коммунальные услуги будет усилена". Что Украина обещает МВФ в обмен на новый кредит. Документ
"Борьба с неплатежами за газ и коммунальные услуги будет усилена". Что Украина обещает МВФ в обмен на новый кредит. Документ
Наталия ДВАЛИ
"Я буду помогать вам". Что известно о возможном новом после США в Украине генерале Ките Дейтоне. Главное
"Я буду помогать вам". Что известно о возможном новом после США в Украине генерале Ките Дейтоне. Главное
Наталия ДВАЛИ
  Кравчук: Я бы сказал Путину: "Я пришел к выводу, что вам нравится смерть людей. Советую вам поменять свои взгляды или уйти"
  Кравчук: Я бы сказал Путину: "Я пришел к выводу, что вам нравится смерть людей. Советую вам поменять свои взгляды или уйти"
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS