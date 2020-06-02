Узелков рассказал, почему после развода не общается с детьми

Украинский боксер Вячеслав Узелков, отвечая на вопросы подписчиков, признался, что после развода с женой Мариной Боржемской хотел бы общаться со своими детьми.

Узелков и Боржемская расстались в 2018 году Фото: uzelkoff_official / Instagram

Украинский боксер Вячеслав Узелков обнародовал в Instagram архивный снимок, на котором он запечатлен со своим сыном Робертом.

"На фото Роберту пять месяцев. Как сейчас помню, после съемок все девушки хотели себе такого малыша, который отработал три часа без истерик", – подписал публикацию спортсмен.

"Что-то давно нет новых снимков с детьми", – заметили фолловеры.

"Это зависит только от их мамы", – ответил Узелков.

Узелков и Боржемская расстались в 2018 году – после 20 лет брака супруга боксера подала на развод. У пары есть двое детей – сын Роберт и дочь Оливия.

В апреле 2020 года Боржемская заявила, что высказывания экс-супруга в ее адрес отдаляют от него их детей.

16 апреля Узелков на своей странице в Instagram, отвечая на комментарии подписчиков, заявил, что экс-жена препятствовала его общению со своей матерью.

Дебют Узелкова на профессиональном ринге состоялся 16 лет назад. Последний бой в карьере боксера прошел в 2014 году. Всего спортсмен провел 34 боя, одержав победу в 30 из них.