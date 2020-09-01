Ласточкин отвел шестилетнего сына в первый класс. Фото

Комедийный актер и шоумен Игорь Ласточкин на своей странице в Instagram опубликовал снимок своего шестилетнего сына Радмира.
На фото сын шоумена запечатлен на школьном дворе с букетом цветов в руках.
По словам Ласточкина, сыну понравилось в школе.
"Интересно, когда его мнение поменяется? Дай бог, чтобы никогда", – написал актер.
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Всех с началом, и нас тоже!!!!!! Сказал что ему очень понравилось! Интересно когда его мнение поменяется))) Дай бог чтобы никогда
Ласточкин женился в 2011 году. В 2014 году супруга Анна родила актеру сыну.