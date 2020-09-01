Ласточкин отвел шестилетнего сына в первый класс. Фото

По словам украинского шоумена Игоря Ласточкина, его шестилетнему сыну Радмиру понравилось в школе.

Ласточкин: Интересно, когда его мнение поменяется? Фото: lastochkin_igor / Instagram

Комедийный актер и шоумен Игорь Ласточкин на своей странице в Instagram опубликовал снимок своего шестилетнего сына Радмира.

На фото сын шоумена запечатлен на школьном дворе с букетом цветов в руках.

По словам Ласточкина, сыну понравилось в школе.

"Интересно, когда его мнение поменяется? Дай бог, чтобы никогда", – написал актер.

Ласточкин женился в 2011 году. В 2014 году супруга Анна родила актеру сыну.