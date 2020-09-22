Лидер ТIK Бронюк баллотируется в Винницкий горсовет

Лидер украинской группы ТIK Виктор Бронюк стал первым номером в списке Партии винничан на выборах в городской совет Винницы.

Лидер украинской группы ТIK Виктор Бронюк стал кандидатом в депутаты Винницкого городского совета от Партии винничан. Об этом сообщается 21 сентября на официальной странице партии в Facebook.

"Знакомьтесь, первый номер Партии винничан в Винницкий городской совет Виктор Бронюк", – говорится в публикации.

Отмечается, что жители Винницы знают артиста не только благодаря его творчеству, но и по "добрым делам".

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Голосование пройдет по всей Украине, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

41-летний Виктор Бронюк – лидер винницкого музыкального коллектива ТIК, который был основан в 2005 году.

В 2013 году коллектив дал 24 концерта за 30 дней и был внесен в Книгу рекордов Украины. В 2019 году музыкант заявил, что похудел на 30 кг благодаря активным физическим нагрузкам.

Вместе с женой Татьяной музыкант воспитывает двоих детей.