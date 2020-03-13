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Бульвар Шоубиз
14 марта, 2020
 
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Лидер ТІК Бронюк стал ведущим кулинарного шоу

Лидер группы ТІК Виктор Бронюк будет вести кулинарное шоу "Первое, второе и компот" на телеканале ICTV.

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Музыкант Бронюк будет готовить по авторским рецептам
Музыкант Бронюк будет готовить по авторским рецептам
Фото: Віктор Бронюк / Facebook

Украинский музыкант, лидер группы ТIК Виктор Бронюк стал ведущим дебютного кулинарного шоу "Первое, второе и компот" на телеканале ICTV, сообщается на сайте канала. Премьерный показ кулинарной программы состоится 21 марта.

"Первое, второе и компот" – дебютное для телеканала шоу, в котором артист поделится рецептами вкусных, но простых в приготовлении блюд", – говорится в анонсе телеканала.

Процесс приготовления будет происходить в режиме реального времени.

"Мы покажем приготовления еды таким, какое оно дома – с неровно нарезанными овощами, не всегда чистым столом, со слезами от лука. Главное, что Бронюк это делает от души и по-настоящему любит процесс", – заявила продюсер ICTV Марина Коваль.

Сообщается, что певец будет готовить в том числе и по авторским рецептам.

41-летний Виктор Бронюк – лидер винницкого музыкального коллектива ТIК, который был основан в 2005 году.

В 2013 году коллектив дал 24 концерта за 30 дней и был внесен в Книгу рекордов Украины. В 2019 году музыкант заявил, что похудел на 30 кг благодаря активным физическим нагрузкам.

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