Ткач станет приглашенным судьей шестого эфира "Танцев со звездами"

В 2017 году украинский шоумен Юрий Ткач принимал участие в проекте "Танцы со звездами" на "1+1", выступая на паркете в паре с хореографом Илоной Гвоздевой.

Ткач 4 октября займет место судьи на шоу "Танцы со звездами" Фото: yuriy_tkach / Instagram

Украинский комик, актер студии "Квартал 95" Юрий Ткач займет кресло четвертого судьи во время шестого эфира шоу "Танцы со звездами" 4 октября. Об этом сообщается 2 октября на странице организаторов шоу в Instagram.

"Веселый и харизматичный Ткач станет уже в это воскресенье в 21.00 станет приглашенным судьей", – говорится в публикации.

36-летний Юрий Ткач известен по ролям в ситкомах "Страна У" и "Однажды под Полтавой", участник телевизионных шоу "Танцы со звездами", "Лига смеха" и "Игры приколов" на "1+1".

Ткач принимал участие в проекте в 2017 году, выступая на паркете в паре с хореографом Илоной Гвоздевой. Они покинули проект перед выходом в финал, уступив первенство актеру Ахтему Сеитаблаеву и его партнерше Алене Шоптенко.

В 2020 году премьера шоу состоялась 30 августа. Участниками проекта стали 14 звезд украинского шоу-бизнеса.

По правилам соревнований после первого эфира ни одна из пар не выбыла из шоу.

По итогам второго эфира шоу 6 сентября проект покинул шоумен Дмитрий Танкович, который выступал в паре с беременной танцовщицей Илоной Гвоздевой.

13 сентября после третьего эфира проект покинула певица Слава Каминская и ее партнер Дмитрий Дикусар.

20 сентября после четвертого эфира участие в соревнованиях прекратила певица alyona alyona, которая выступала вместе с хореографом Юрием Гуричем.

27 сентября из шоу выбыла пара актера Арама Арзуманяна и хореографа Тони Руденко.

Вместе с Ткачем судить выступления звезд в шестом эфире 4 октября будут балерина Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и народный артист Украины Григорий Чапкис.