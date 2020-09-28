Украинский актер Арам Арзуманян и его партнерша Тоня Руденко получили самый низкий суммарный бал от судей и зрителей.

Украинский актер Арам Арзуманян покинул "Танцы со звездами" на "1+1". Это произошло в пятом эфире седьмого сезона проекта.

На шоу он танцевал вместе с Тоней Руденко. В последнем эфире они исполнили джайв.

Пара покинула проект по результатам оценок судей и зрителей. В зоне риска оказались две пары: Арзуманян и Руденко, а также Позитив и Юлия Сахневич.

"Я говорю всем не "Пока", а "Привет". Это шоу на самом деле очень крутое. Я старался, я танцевал, для меня это что-то новое было... Штангисту в прошлом исполнять такие движения было очень сложно. Я стремился к идеалам, потому что со мной выступали самые лучшие танцоры страны", – заявил Арзуманян.

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Видео: Танці з зірками / YouTube

Проект "Танцы со звездами" стартовал 30 августа на "1+1".