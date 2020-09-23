  Кошевой рассказал, как отреагирует на измену жены

Украинский шоумен, участник студии "Квартал 95" Евгений Кошевой предположил, какой будет его реакция на измену супруги Ксении Кошевой.

Евгений и Ксения Кошевые поженились в 2007 году Фото: Студия "Квартал 95" / Facebook

Украинский шоумен, участник студии "Квартал 95" Евгений Кошевой заявил, что в случае измены со стороны жены Ксении будет готов на убийство. Об этом он рассказал в эфире передачи "33 за 3" , которая вышла 23 сентября на канале ICTV.

Отвечая на уточняющий вопрос ведущей передачи Александры Кучеренко о том, кого именно он будет готов убить в этой ситуации, шоумен заявил: "Всех!".

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Видео: Телеканал ICTV / YouTube

Жена шоумена – танцовщица Ксения Кошевая. Пара зарегистрировала брак 7 июля 2007 года. Кошевые воспитывают двух дочерей – Варвару (2008) и Серафиму (2014).

Летом 2020 года супруги отметили 13-ю годовщину семейной жизни. По словам шоумена, страсть в их отношениях с каждым годом становится все сильнее.