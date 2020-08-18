"Завидуют враги. Но мы же знаем правду?" Кошевой посвятил супруге стихотворение

Украинский шоумен, участник студии "Квартал 95" Евгений Кошевой 18 августа на своей странице в Instagram опубликовал стихотворение, которое посвятил своей жене Ксении – таким образом артист поздравил супругу с днем рождения.
"Любовь к тебе угаснуть вряд ли сможет.
И с каждым днем становится сильней.
Угадываю, что тебя тревожит,
Безумно благодарен за детей.
Стараюсь сделать жизнь твою комфортной,
Пусть где-то ошибаюсь. Иногда.
Надеюсь, ни секунды не жалеешь,
Что в ЗАГСе ты тогда сказала: "Да".
Кайфуй. Живи и никого не слушай.
Завидуют враги. Но мы же знаем правду? Да?
Люблю тебя, моя богиня Ксюша.
Любил. Люблю. Буду любить всегда", – написал артист.
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Из неизданного. Никогда Но щас можно. Повод есть. И это она. МОЯ @yalta_k Любовь к тебе угаснуть вряд ли сможет. И с каждым днём становится сильней. Угадываю, что тебя тревожит, Безумно благодарен за детей Стараюсь сделать жизнь твою комфортной. Пусть где-то ошибаюсь. Иногда. Надеюсь, ни секунды не жалеешь, Что в ЗАГСЕ ты тогда сказала «ДА» Кайфуй.Живи и никого не слушай. Завидуют враги. Но мы же знаем правду? Да? Люблю тебя, моя Богиня КсюшаЛюбил. Люблю. Буду любить всегда С Днём Рождения, любовь всей моей жизни. Я рядом даже, когда далеко
В браке с Ксенией Кошевой артист живет с 7 июля 2007 года – летом 2020 года супруги отметили 13-ю годовщину совместной жизни. Пара воспитывает двух дочерей – Варвару (2008) и Серафиму (2014).