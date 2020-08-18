"Завидуют враги. Но мы же знаем правду?" Кошевой посвятил супруге стихотворение

Украинский шоумен, участник студии "Квартал 95" Евгений Кошевой поздравил жену Ксению с днем рождения, написав о ней стихотворение.

Кошевой: Люблю тебя, моя богиня Ксюша Фото: evgenii.koshevoi / Instagram

Украинский шоумен, участник студии "Квартал 95" Евгений Кошевой 18 августа на своей странице в Instagram опубликовал стихотворение, которое посвятил своей жене Ксении – таким образом артист поздравил супругу с днем рождения.

"Любовь к тебе угаснуть вряд ли сможет.

И с каждым днем становится сильней.

Угадываю, что тебя тревожит,

Безумно благодарен за детей.

Стараюсь сделать жизнь твою комфортной,

Пусть где-то ошибаюсь. Иногда.

Надеюсь, ни секунды не жалеешь,

Что в ЗАГСе ты тогда сказала: "Да".





Кайфуй. Живи и никого не слушай.

Завидуют враги. Но мы же знаем правду? Да?

Люблю тебя, моя богиня Ксюша.

Любил. Люблю. Буду любить всегда", – написал артист.

В браке с Ксенией Кошевой артист живет с 7 июля 2007 года – летом 2020 года супруги отметили 13-ю годовщину совместной жизни. Пара воспитывает двух дочерей – Варвару (2008) и Серафиму (2014).