Кошевой решил отрастить волосы и показал, как выглядит

Участник студии "Квартал 95" Евгений Кошевой разместил в сети фото, на котором запечатлен с отросшими волосами.

Украинский шоумен, участник студии "Квартал 95" Евгений Кошевой 4 ноября в Instagram Stories обнародовал фото, на котором запечатлен с коротким "ежиком" на голове.

"Пока есть время, попробую, как это – с волосами и не бриться", – подписал он снимок.

Фото: evgenii.koshevoi / Instagram



Кошевой родился в 1983 году в поселке городского типа Ковшаровка Харьковской области. С 2000-го по 2005 год он был участником команды КВН "Ва-Банкъ" (Луганск). С 2005 года – участник шоу студии "Квартал 95": "Вечерний квартал", "Вечерний Киев".

Визитной карточкой актера является выбритая налысо голова.