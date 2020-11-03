Дочь Кошевого о буллинге в школе: Дети думают, что мой папа – клоун

Старшая дочь актера украинской студии "Квартал 95" Евгения Кошевого Варвара призналась, что ее отец хотел пойти в школу "бить морду" обидчикам дочери.

12-летняя дочь актера украинской студии "Квартал 95" Евгения Кошевого Варвара призналась, что страдает от буллинга в школе. Об этом она рассказала в интервью изданию КП.

"У меня вообще нет желания ходить в это неприятное для меня место (школу. – "ГОРДОН"). Не вижу смысла. Не хочу сидеть на одном месте, хочу дальше развиваться. Понимаю, что учеба важна, но как только речь идет о школе, уроках, у меня сразу же пропадает настроение. Потому что моя ассоциация со школой – это буллинг. И буллинг страшный! Дети думают, что мой папа – клоун. А он не такой!" – заявила она.

По мнению Кошевой, смена школы не даст результата.

"Это не решит проблему. Когда дети узнают, что мой папа – Евгений Кошевой, все равно начинают завидовать, говорить гадости", – отметила она.

Дочь Кошевого уверяет, что не может дать отпор обидчикам и предпочитает молчать. По ее словам, отец хотел пойти в школу разобраться.

"Папа говорит: "Может, пойти набить морду?". И что? Что это изменит? Это неправильно. Но, правда, я уже не могу это выслушивать. Наверное, нужно просто говорить с родителями, которые так воспитывают детей, что они могут говорить гадости другим. Иногда об этом просто забываю, потому что не хочу тратить на это время", – призналась она.

Варвара Кошевая – старшая дочь актера комедийной студии "Квартал 95" Евгения Кошевого от танцовщицы и дизайнера одежды, его жены Ксении Кошевой. Пара зарегистрировала брак 7 июля 2007 года. У них также есть младшая дочь Серафима (2014). Варвара Кошевая участвовала в шоу "Рассмеши комика. Дети", "Голос. Дети", "Лига смеха", снялась в сериале "Папа рулит".

Основателем студии "Квартал 95" является шоумен Владимир Зеленский, избранный в 2019 году президентом Украины.