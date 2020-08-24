"Любіть Україну". Кошевой прочитал стихотворение Сосюры

Украинский шоумен, участник студии "Квартал 95" Евгений Кошевой показал, как записывал стихотворение Владимира Сосюры для аудиобиблиотеки.

Кошевой: Всегда с тобой, моя Украина. Люблю. Горжусь. С Днем Независимости! Фото: evgenii.koshevoi / Instagram

Украинский шоумен, участник студии "Квартал 95" Евгений Кошевой на своей странице в Instagram обнародовал видео, снятое в студии звукозаписи, на котором запечатлено, как он читает стихотворение"Любіть Україну" украинского поэта Владимира Сосюры.

"Всегда с тобой, моя Украина. Люблю. Горжусь. С Днем Независимости!" – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Евгении * Кошевои * (@evgenii.koshevoi) 24 Авг 2020 в 1:00 PDT

Видео Кошевой записал для библиотеки аудиокниг на украинском языке "Слухай".

Стихотворение"Любіть Україну" Сосюра написал в мае 1944 года в Киеве.

День Независимости – государственный праздник, отмечается 24 августа.

Евгений Кошевой родился 7 апреля 1983 года в поселке городского типа Ковшаровка Харьковской области. С 2000-го по 2005 год он был участником команды КВН "Ва-Банкъ" (Луганск). С 2005 года – участник шоу студии "Квартал 95": "Вечерний квартал", "Вечерний Киев".