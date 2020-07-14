"Командос". Жена Кошевого показала маму и дочерей

Жена украинского комика и шоумена Евгения Кошевого Ксения Кошевая показала три поколения своей семьи.

Жена украинского шоумена, участника студии "Квартал 95" Евгения Кошевого Ксения Кошевая на своей странице в Instagram разместила фото, сделанное на пляже. Она позировала с мамой Ритой и дочерьми Варварой и Серафимой.

"Девочки", – отметила жена Кошевого в хештегах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #girls * #2 @doctorpepperrrrr #симка Публикация от Ксения Кошевая (@yalta_k) 12 Июл 2020 в 4:03 PDT

Подписчики Кошевой прокомментировали публикацию.

"Командос", – написала mariam68.

"Отличное символичное фото!" – отметила innniko.

В браке шоумен Евгений Кошевой живет с 7 июля 2007 года. У пары две дочери: Варвара (2008) и Серафима (2014).

Жена Кошевого владеет брендом одежды PICO. Она, в частности, в 2019 году шила праздничное платье ко Дню Независимости для жены президента Украины Владимира Зеленского – первой леди Елены Зеленской.