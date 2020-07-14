"Командос". Жена Кошевого показала маму и дочерей

Жена украинского шоумена, участника студии "Квартал 95" Евгения Кошевого Ксения Кошевая на своей странице в Instagram разместила фото, сделанное на пляже. Она позировала с мамой Ритой и дочерьми Варварой и Серафимой.
"Девочки", – отметила жена Кошевого в хештегах.
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Подписчики Кошевой прокомментировали публикацию.
"Командос", – написала mariam68.
"Отличное символичное фото!" – отметила innniko.
В браке шоумен Евгений Кошевой живет с 7 июля 2007 года. У пары две дочери: Варвара (2008) и Серафима (2014).
Жена Кошевого владеет брендом одежды PICO. Она, в частности, в 2019 году шила праздничное платье ко Дню Независимости для жены президента Украины Владимира Зеленского – первой леди Елены Зеленской.