Jerry Heil пообещала побриться налысо, если не похудеет

Украинская певица Jerry Heil намерена сбросить 3 кг до 21 октября.

Украинская певица Jerry Heil 5 октября на своей странице в Instagram разместила фото, на котором запечатлена с написанной от руки декларацией о намерении похудеть на три килограмма за две недели.

В случае, если ей это не удастся, Jerry Heil обещает побриться налысо.

Артистка отметила, что сейчас ее вес составляет 50 кг. По словам Jerry Heil, лишний вес она набрала для роли.

Отвечая на вопросы подписчиков, певица отметила, что намерена избавиться от задекларированных 3 кг, прекратив переедать.

"Просто не буду есть, когда уже не лезет", – написала она.

Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) родилась в 1995 году в Василькове Киевской области. Она стала популярной весной 2019 года после выхода песни "Охрана, отмена".