Jerry Heil пообещала побриться налысо, если не похудеет

Украинская певица Jerry Heil 5 октября на своей странице в Instagram разместила фото, на котором запечатлена с написанной от руки декларацией о намерении похудеть на три килограмма за две недели.
В случае, если ей это не удастся, Jerry Heil обещает побриться налысо.
Артистка отметила, что сейчас ее вес составляет 50 кг. По словам Jerry Heil, лишний вес она набрала для роли.
Отвечая на вопросы подписчиков, певица отметила, что намерена избавиться от задекларированных 3 кг, прекратив переедать.
"Просто не буду есть, когда уже не лезет", – написала она.
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Набрала для ролі 3кг. А сьогодні згадала, шо я не акторка . Режим очікування коментів про анорексію увімкнено . (*Розуміючи соціальну відповідальність і можливий вплив такого контенту на чиюсь несформовану свідомість, закликаю всіх спочатку консультуватися з лікарем і знати свою оптимальну вагу*)
Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) родилась в 1995 году в Василькове Киевской области. Она стала популярной весной 2019 года после выхода песни "Охрана, отмена".