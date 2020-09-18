Jerry Heil призналась, что любит подслушивать

Украинская певица Jerry Heil на своей странице в Instagram 18 сентября призналась, что "страдает" особым видом клептомании.
"Я подслушиваю разговоры людей и краду их. В маршрутках, в метро, в кафе, на улице", – написала артистка.
Она рассказала, что на днях преследовала незнакомых девушек, чтобы дослушать историю о "начальнице-жабе", и, вдохновившись, начала писать песню на основе этого сюжета.
"Будет офисный хит", – отреагировали на признание певицы ее подписчики.
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Це міи * КАМІНГ АУТ У мене особливии * вид клептоманіі * . Я підслуховую людські розмови і краду і * х В маршрутках, метро, кафе і на вулицях. Я ПОЯСНЮ . Хз, в якии * момент життя я зловила ОМ Все, що трапляється — трапляється. «Для чогось, видно», — думає Яна по дорозі в магаз за овочамиАле чи не стала я сама, як овоч? Де емоціі * ? Як пісні так писати? . Вчора я 5хв переслідувала незнаи * омих дівчат, щоб дослухати історію (цитую) про начальницю-жабу, яка веде себе, як гнида, прикриваючися печивом, щоб втертися в довіру і потім пирскати пасивно агресивним ядом Пісня вже почала писатися! Розумієте?! . Накидаи * те мені сюди своі * х драматичних, башковідвальних і пузонадривнихісторіи * , панди! Зробіть вклад у вітчизнянии * шоубіз
Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) родилась в 1995 году в Василькове Киевской области. Она стала популярной после выхода песни "Охрана, отмена".