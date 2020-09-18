Jerry Heil призналась, что любит подслушивать

По словам украинской певицы Jerry Heil, она подслушивает разговоры незнакомых людей в общественных местах.

Украинская певица Jerry Heil на своей странице в Instagram 18 сентября призналась, что "страдает" особым видом клептомании.

"Я подслушиваю разговоры людей и краду их. В маршрутках, в метро, в кафе, на улице", – написала артистка.

Она рассказала, что на днях преследовала незнакомых девушек, чтобы дослушать историю о "начальнице-жабе", и, вдохновившись, начала писать песню на основе этого сюжета.

"Будет офисный хит", – отреагировали на признание певицы ее подписчики.

Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) родилась в 1995 году в Василькове Киевской области. Она стала популярной после выхода песни "Охрана, отмена".