Бульвар Шоубиз
 
18 сентября, 2020
 
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Jerry Heil призналась, что любит подслушивать

По словам украинской певицы Jerry Heil, она подслушивает разговоры незнакомых людей в общественных местах.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Jerry Heil: Я подслушиваю разговоры людей и краду их
Jerry Heil: Я подслушиваю разговоры людей и краду их
Фото: JERRY HEIL / Facebook

Украинская певица Jerry Heil на своей странице в Instagram 18 сентября призналась, что "страдает" особым видом клептомании. 

"Я подслушиваю разговоры людей и краду их. В маршрутках, в метро, в кафе, на улице", – написала артистка.

Она рассказала, что на днях преследовала незнакомых девушек, чтобы дослушать историю о "начальнице-жабе", и, вдохновившись, начала писать песню на основе этого сюжета.

"Будет офисный хит", – отреагировали на признание певицы ее подписчики.

Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) родилась в 1995 году в Василькове Киевской области. Она стала популярной после выхода песни "Охрана, отмена".

Теги: певица, Jerry Heil
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