Почувствуй себя звездой. Jerry Heil презентовала клип, в котором используется технология замены лиц
Украинская певица Jerry Heil разместила на YouTube-канале видео на первый русскоязычный трек в своем репертуаре "Блогер". "В ролике использована технология замены лиц от украинского стартапа RefaceAI. Почувствовать себя звездой этого клипа можно в приложении Doublicat", – говорится в релизе. На видео певица несколько раз "меняет" лицо, появляясь в образе других людей. На своей странице в Facebook певица отметила, что песня "Блогер" является для нее знаковой, так как стала первой композицией, которую она написала для себя.
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