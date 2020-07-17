"Ноги Тодоренко и грудь, как у Ивлеевой". Jerry Heil запела на русском языке. Аудио
На YouTube-канале Various Artists – Topic разместили композицию "Блогер" украинской певицы Jerry Heil. Композиция станет саундтреком к сериалу Fake, который снимает "Новый канал". Об этом изданию "ГОРДОН" сообщила пресс-служба исполнительницы. В композиции от имени главной героини ведется рассказ о зависимости от блогов и ориентирования на шаблоны. Например, мечта иметь "ноги [телеведущей Регины] Тодоренко и грудь, как у [телеведущей Анастасии] Ивлеевой". "С одной стороны, "Блогер" – высмеивание людей, которые живут для "инсты". Это необязательно блогеры! Могут быть также люди, которые насмотрелись на картинки лакшери и сошли с ума. О зависимости от вещей, статуса и внешней оценки. С другой стороны, это высмеивание стереотипа. Я, как блогер, знаю эту кухню изнутри. И знаю, что не все блогеры такие. Многих действительно не стыдно назвать инфлюенсерами!" – рассказала Jerry Heil. Песню "Блогер", по словам Jerry Heil, она написала два года назад. "Я написала текст в знаковый для себя день – когда мой YouTube-канал удалили. Тогда мне пообещали закрыть канал, если я не оплачу штраф за исполнение каверов... Мне пришлось попрощаться с 200 видео", – отметила певица. "Блогер" – первая песня на русском языке в репертуаре исполнительницы.
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