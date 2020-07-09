Oleynik рассказал, как его осчастливили певица Jerry Heil и теннисистка Марта Костюк

Певица Jerry Heil и теннисистка Марта Костюк приняли участие в шоу-проекте музыканта Oleynik (Вадим Олейник).

Олейник: Я сегодня несказанно счастлив Фото: oleynikvadim / Instagram

Украинский музыкант Oleynik на своей странице в Instagram разместил снимки, на которых запечатлен в компании певицы Jerry Heil и теннисистки Марты Костюк.

По словам артиста, они встретились на корте во время съемок нового эпизода для его авторского проекта.

"Я сегодня несказанно счастлив! Стоять возле таких красоток, которые озаряют чистотой, искренностью и профессионализмом – вверх блаженства!" – прокомментировал публикацию артист.

Вадим Олейник ранее выступал вместе с Владимиром Гудовым (Dantes) в составе дуэта "ДиО.фильмы". После распада группы артист занялся сольной карьерой.

Олейник ведет активный образ жизни, пропагандируя спорт. В 2013 году в составе футбольной сборной Украины он ездил на Чемпионат мира по футболу среди артистов и представителей масс-медиа. Команда заняла в турнирной таблице пятое место.