"Трахнуть Jerry Heil". Певица шокирована треком неизвестного рэпера, который добивается ее внимания

Украинская певица Jerry Heil обеспокоена творчеством неизвестного музыканта, называющего себя рэпером Faynyy – на днях он презентовал песню под названием "Трахнуть Jerry Heil".

Украинская певица Jerry Heil заявила на своей странице в Instagram, что ее тревожит творчество некого рэпера, выступающего под ником Faynyy.

По словам артистки, она несколько дней игнорировала новый трек неизвестного артиста, в котором упоминается ее имя в негативном контексте. Однако на днях его подписчики атаковали страницу Jerry Heil, требуя обратить на него внимание.

"Вышел трек про тебя. Как по мне, прикольный трек, послушай его", – призывали артистку пользователи соцсети, оставляя ссылки на страницу неизвестного рэпера.

"Трахнуть Jerry Heil" – нормальный трек? Хайп ради хайпа! Я игнорировала бы его и дальше, если бы вчера вечером незнакомые люди не завалили комментариями: "Вау, интересный трек выпустил Faynyy! О тебе, кстати!" – написала артистка.

Jerry Heil подчеркнула, что ее тревожит маниакальное проявление любви к ее творчеству со стороны рэпера.

"Как предлагаете действовать?" – обратилась за помощью к фолловерам певица.

Рэпер на своей странице в Instagram заявил, что таким образом пытался привлечь внимание певицы,

"Моя музыка – это эмоции, которые я испытываю к тебе, ведь именно ты мотивировала меня к творчеству. Я считаю преступлением не рассказать об этом", – признался рэпер.

Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) родилась в 1995 году в Василькове Киевской области. Она стала популярной после выхода песни "Охрана, отмена".

1 июня певица сообщила подписчикам, что сменила квартиру из-за сообщений от неизвестного пользователя, которые получала в социальных сетях.

"Кто-то нашел, где я живу. Какое-то время назад этот человек начал мне писать. Он писал и пишет мне достаточно часто. Всегда какая-то адекватная информация – то книжку сбросит, то еще что-то. И тут мне приходит сообщение с адресом моего проживания и фотографией моего балкона. Из шести корпусов найти мой балкон на 21-м этаже – это надо постараться. Я не знаю, что он хочет", – рассказала артистка.