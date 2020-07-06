"Трахнуть Jerry Heil". Певица шокирована треком неизвестного рэпера, который добивается ее внимания

Украинская певица Jerry Heil заявила на своей странице в Instagram, что ее тревожит творчество некого рэпера, выступающего под ником Faynyy.
По словам артистки, она несколько дней игнорировала новый трек неизвестного артиста, в котором упоминается ее имя в негативном контексте. Однако на днях его подписчики атаковали страницу Jerry Heil, требуя обратить на него внимание.
"Вышел трек про тебя. Как по мне, прикольный трек, послушай его", – призывали артистку пользователи соцсети, оставляя ссылки на страницу неизвестного рэпера.
"Трахнуть Jerry Heil" – нормальный трек? Хайп ради хайпа! Я игнорировала бы его и дальше, если бы вчера вечером незнакомые люди не завалили комментариями: "Вау, интересный трек выпустил Faynyy! О тебе, кстати!" – написала артистка.
Jerry Heil подчеркнула, что ее тревожит маниакальное проявление любви к ее творчеству со стороны рэпера.
"Как предлагаете действовать?" – обратилась за помощью к фолловерам певица.
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«Трахнути Джеррі Хейл» Норм трек? Волаю з цього вже який день підряд! Я ігнорила виконавця, бо там хайп заради хайпу! У мене самої скоро виходить тречок з неймдропінгом: в ньому Івлєєва, Тодоренко, Елджей. Але конкретно цей випадок - це максимально примітивно і буеее . Я спокійно ігнорила би далі, якби учора ввечері незнайомі люди не завалили мені коменти і дірект повідомленнями «вау який цікавий тречок випустив Файний! Він про тебе, до речі!» . Мене максимально бентежить все в артистові: і його маніакальна «любов до моєї музики», і вигляд персонажа, і те, що трек за звучанням сильно схожий на одну з пісень Пошлой Молли (останні два пункти - то вже не моя справа). Згадайте, скільки тривали контри між Вестом і Свіфт, коли він зачитав «ай мейд дет бітч феееееймос» як пропонуєте діяти тут? Заблочити всіх, хто тегає мене, фізично майже нереально. . P.S. Навіть хз яке фото дібрати до поста. Вибрала максимально нейтральне. @novikoff
Рэпер на своей странице в Instagram заявил, что таким образом пытался привлечь внимание певицы,
"Моя музыка – это эмоции, которые я испытываю к тебе, ведь именно ты мотивировала меня к творчеству. Я считаю преступлением не рассказать об этом", – признался рэпер.
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* я хочу публічно вибачитись перед моєю улюбленою артисткою за мою шикарну пісню. @thejerryheil я не хочу тебе образити, просто я розумію що в тебе тисячі прихильників які наспівують тобі серенади, і серед цієі * маси тяжко бути поміченим. моя музика це посил, це емоціі * які я відчуваю до тебе, адже саме ти мотивувала мене до творчості, і я вважаю злочином не розказати про це. * замініть слово «тр@хну» на «поцілую» і ви отримаєте милу, наі * вну пісню яка нічим не відрізняється від іншоі * попси. сподіваюсь ви вловили міи * любовнии * месендж. Не Яна - це міи * краш, а альбом Хамелеон початок новоі * ери в моєму житті@faynyy)
Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) родилась в 1995 году в Василькове Киевской области. Она стала популярной после выхода песни "Охрана, отмена".
1 июня певица сообщила подписчикам, что сменила квартиру из-за сообщений от неизвестного пользователя, которые получала в социальных сетях.
"Кто-то нашел, где я живу. Какое-то время назад этот человек начал мне писать. Он писал и пишет мне достаточно часто. Всегда какая-то адекватная информация – то книжку сбросит, то еще что-то. И тут мне приходит сообщение с адресом моего проживания и фотографией моего балкона. Из шести корпусов найти мой балкон на 21-м этаже – это надо постараться. Я не знаю, что он хочет", – рассказала артистка.