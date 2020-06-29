"Чуваки, только не пейте". Jerry Heil спела с уличным музыкантами

Украинская певица Jerry Heil на своей странице в Instagram разместила ролик, который записала во время прогулки по Киеву – на видео артистка поет вместе с уличными музыкантами свой хит "Охрана_Отмєна".
По словам певицы, во время вечерней прогулки по Киеву она услышала в исполнении уличных музыкантов свою любимую композицию.
"Не удержалась, начала подпевать. Чуваки меня узнали, мы решили сыграть мою музыку. Чуваки, не пейте только, сессия того не стоит", – написала она.
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Ми просто и * шли в напрямку ЦУМу з моєю @darina_hodyreva. І тут моя улюблена пісня! Ще з часів, коли я грала кавери в підвальніи * кафешці в Василькові! Ми зупиняємося.. і далі відбувається якась магія! . Я не втримуюся, починаю підспівувати! Чуваки впізнають, вирішуємо зіграти мою музику, рветься струна! В цеи * час дізнаюся, що @arv_bichasniy навчається в Гліера (музичнии * заклад, якии * я закінчила), а з @homunculleo ми пересікалися на кастингу в Х-фактор Світ такии * дивовижно красивии * і, коли треба, діи * сно тіснии * . . Чуваки, не пии * те тільки. Сесія того не варта . Дякую всім, хтт підіи * шов послухати. Я так скучила! Підпишіться на хлопців, вони —любов! Даріна, я люблю наш меджик
Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) родилась в 1995 году в городе Васильков Киевской области. Украина узнала о творчестве исполнительницы после авторского хита "Охрана, отмена".
8 февраля певица стала финалисткой национального отбора конкурса "Евровидение 2020", выступив с песней Vegan.
С 2018 года Jerry Heil отказалась от употребления мяса. Певица также известна своей активной экопозицией.