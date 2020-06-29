"Чуваки, только не пейте". Jerry Heil спела с уличным музыкантами

Певица Jerry Heil во время прогулки по Киеву исполнила с уличными музыкантами одну из своих песен.

Украинская певица Jerry Heil на своей странице в Instagram разместила ролик, который записала во время прогулки по Киеву – на видео артистка поет вместе с уличными музыкантами свой хит "Охрана_Отмєна".

По словам певицы, во время вечерней прогулки по Киеву она услышала в исполнении уличных музыкантов свою любимую композицию.

"Не удержалась, начала подпевать. Чуваки меня узнали, мы решили сыграть мою музыку. Чуваки, не пейте только, сессия того не стоит", – написала она.

Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) родилась в 1995 году в городе Васильков Киевской области. Украина узнала о творчестве исполнительницы после авторского хита "Охрана, отмена".

8 февраля певица стала финалисткой национального отбора конкурса "Евровидение 2020", выступив с песней Vegan.

С 2018 года Jerry Heil отказалась от употребления мяса. Певица также известна своей активной экопозицией.