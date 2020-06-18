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18 июня, 2020
 
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"Туалет впечатлил больше всего". Jerry Heil провела экскурсию по своей новой квартире

Украинская певица Jerry Heil показала подписчикам, как выглядит ее новая квартира, в которую она переехала около недели назад.

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11 июня певица сообщила подписчикам, что сменила квартиру
11 июня певица сообщила подписчикам, что сменила квартиру
Фото: JERRY HEIL / Facebook

Украинская певица Jerry Heil, которая вынуждена была сменить место жительства из-за странных сообщений от неизвестного поклонника, провела виртуальную экскурсию по своей новой квартире. Видеозапись экскурсии певица разместила на своей странице в Instagram.

Jerry Heil показала подписчикам интерьер спальни, ванной комнаты, рабочего кабинета, где у нее хранится коллекция панд и стоит синтезатор.

"Туалет впечатлил больше всего", – поделились впечатлениями от экскурсии фолловеры.

"Квартира просто бомба", – считают подписчики певицы.

1 июня певица сообщила подписчикам, что сменила квартиру. "Я переехала! Можете меня поздравить", – написала она.

Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) родилась в 1995 году в Василькове Киевской области. Она стала популярной после выхода песни "Охрана, отмена".

Теги: Киев, недвижимость, певица, квартира, Jerry Heil
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