"Можно ли подобрать более эпичное фото к посту о девственности?". Jerry Heil снялась топлес

Украинская певица Jerry Heil заявила, что получает сообщения от девственников обоих полов.

Jerry Heil: Не говорить о сексе, не менять часто партнеров сейчас почему-то не модно Фото: thejerryheil / Instagram

Украинская певица Jerry Heil опубликовала фото, для которого позировала топлес, прикрывшись ветками деревьев.

"Можно ли подобрать эпичное фото к посту о девственности?" – написала она.

По словам певицы, после того как она призналась, что является девственницей, ей стали присылать свои истории представители обоих полов, которых также еще не было сексуального контакта.

"Когда знаешь, что где-то в мире кто-то проживает что-о похоже, становится намного легче. У тебя могут быть свои причины: страх, отсутствие желания, ощущение, что еще не время, застенчивость. Что бы это ни было, ты не сломлен и не сломлена. С тобой все ок, скорее всего. Конечно, если ты считаешь, что пора, и понимаешь, что проблема психологическая или физическая, – есть шанс решить это со специалистами. Не говорить о сексе, не менять часто партнеров сейчас почему-то не модно. (...) Но какая разница, если ты проживаешь свою жизнь так, как хочешь именно ты?" – завершила певица.

Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) родилась в 1995 году в Василькове Киевской области. Она стала популярной после выхода песни "Охрана, отмена".

В интервью Маше Ефросининой в начале марта 2020 года Jerry Heil призналась, что остается в 24 года девственницей.