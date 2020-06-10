Клуб читателей
Бульвар Шоубиз
10 июня, 2020
 
Новости

"Можно ли подобрать более эпичное фото к посту о девственности?". Jerry Heil снялась топлес

Украинская певица Jerry Heil заявила, что получает сообщения от девственников обоих полов.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Jerry Heil: Не говорить о сексе, не менять часто партнеров сейчас почему-то не модно
Jerry Heil: Не говорить о сексе, не менять часто партнеров сейчас почему-то не модно
Фото: thejerryheil / Instagram

Украинская певица Jerry Heil опубликовала фото, для которого позировала топлес, прикрывшись ветками деревьев. 

"Можно ли подобрать эпичное фото к посту о девственности?" – написала она.

По словам певицы, после того как она призналась, что является девственницей, ей стали присылать свои истории представители обоих полов, которых также еще не было сексуального контакта.

"Когда знаешь, что где-то в мире кто-то проживает что-о похоже, становится намного легче. У тебя могут быть свои причины: страх, отсутствие желания, ощущение, что еще не время, застенчивость. Что бы это ни было, ты не сломлен и не сломлена. С тобой все ок, скорее всего. Конечно, если ты считаешь, что пора, и понимаешь, что проблема психологическая или физическая, – есть шанс решить это со специалистами. Не говорить о сексе, не менять часто партнеров сейчас почему-то не модно. (...) Но какая разница, если ты проживаешь свою жизнь так, как хочешь именно ты?" – завершила певица.

Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) родилась в 1995 году в Василькове Киевской области. Она стала популярной после выхода песни "Охрана, отмена".

В интервью Маше Ефросининой в начале марта 2020 года Jerry Heil призналась, что остается в 24 года девственницей.

Теги: певица, топлес, Jerry Heil, девственность
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Записки бывшего подполковника КГБ: Кем в действительности был художник Илья Глазунов
Записки бывшего подполковника КГБ: Кем в действительности был художник Илья Глазунов
Владимир ПОПОВ
  Российский актер Михаил Ефремов устроил ДТП в Москве, ему грозит до 12 лет тюрьмы. Главное
  Российский актер Михаил Ефремов устроил ДТП в Москве, ему грозит до 12 лет тюрьмы. Главное
Дмитрий НЕЙМЫРОК
Налоговую превратили в бизнес-проект. Такого еще не было в истории Украины – экономист Атаманюк
Налоговую превратили в бизнес-проект. Такого еще не было в истории Украины – экономист Атаманюк
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS