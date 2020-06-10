"Можно ли подобрать более эпичное фото к посту о девственности?". Jerry Heil снялась топлес

Украинская певица Jerry Heil опубликовала фото, для которого позировала топлес, прикрывшись ветками деревьев.
"Можно ли подобрать эпичное фото к посту о девственности?" – написала она.
По словам певицы, после того как она призналась, что является девственницей, ей стали присылать свои истории представители обоих полов, которых также еще не было сексуального контакта.
"Когда знаешь, что где-то в мире кто-то проживает что-о похоже, становится намного легче. У тебя могут быть свои причины: страх, отсутствие желания, ощущение, что еще не время, застенчивость. Что бы это ни было, ты не сломлен и не сломлена. С тобой все ок, скорее всего. Конечно, если ты считаешь, что пора, и понимаешь, что проблема психологическая или физическая, – есть шанс решить это со специалистами. Не говорить о сексе, не менять часто партнеров сейчас почему-то не модно. (...) Но какая разница, если ты проживаешь свою жизнь так, как хочешь именно ты?" – завершила певица.
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Чи можна підібрати епічніше фото до посту про незаи * маність? . Після інтерв’ю з @mashaefrosinina я отримала ТИСЯЧІ повідомлень від дівчат, жінок, хлопців і чоловіків! Різного віку! Які незаи * мані з різних причин. . І у жодного за зовнішніми ознаками ніяких психічних відхилень. Фото можуть розповісти деколи не так багато, але все ж. Всі адекватні. Навіть більше: всі, хто написав — якісь абсолютно світлі люди! Це відчувалося крізь екран і читалося між вашими рядками. . Я хочу щоб ви просто знали, бо ми так влаштовані. Коли знаєш, що десь у світі хтось проживає щось схоже, стає набагато легше. У тебе можуть бути своі * причини: страх, відсутність бажання, відчуття, що ще не час, сором’язливість. . Що б це не було — ти не зламании * і не зламана. З тобою все ок, скоріше за все. . Звісно, якщо ти вважаєш, що пора, і розумієш, що проблема психологічна або фізична — є шанс владнати це зі спеціалістами. . Не говорити про секс, не змінювати часто партнерів зараз чомусь не модно * як взагалі це слово потрапило в це речення? . Але яка різниця, якщо ти проживаєш своє життя так, як хочеш саме ти? . Фото: @darina_hodyreva ♥ *
Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) родилась в 1995 году в Василькове Киевской области. Она стала популярной после выхода песни "Охрана, отмена".
В интервью Маше Ефросининой в начале марта 2020 года Jerry Heil призналась, что остается в 24 года девственницей.