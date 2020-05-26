"Вызывайте "скорую" и полицию". Jerry Heil презентовала караоке-трек о невестке из провинции. Видео
Украинская певица Jerry Heil разместила в YouTube новую песню #Провінція. По словам певицы, караоке-трек является продолжением истории девушки из провинции с большими амбициями, о которой она спела в песне #Вільнакаса. "Героиня – простая девушка из простого города, она влюблена в него, он – в нее, но это треугольник, где третья – его мама", – анонсировала премьеру трека Jerry Heil. Певица подчеркнула, что в видео также зашифрованы две пословицы о взаимоотношениях невестки и свекрови.
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